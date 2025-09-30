Huércal-Overa dedica un espacio a las Religiosas de la Asunción en el 50º aniversario de su llegada al municipio La denominación plaza Religiosas de la Asunción fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal

Marcos Tárraga Almería Lunes, 29 de septiembre 2025 | Actualizado 30/09/2025 12:26h.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dedicado un espacio a las Religiosas de la Asunción, un gesto de agradecimiento y reconocimiento a la labor en el municipio que coincide con el 50º aniversario de su llegada al municipio.

La denominación Religiosas de la Asunción a una plaza de la localidad fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal y el pasado sábado se descubrió la placa que la regenta.

La labor de las Religiosas de la Asunción abarca, según han informado desde el Ayuntamiento huercalense, diversas áreas cruciales para la comunidad, que incluyen la catequesis de los niños que se preparan para la Primera Comunión, la atención espiritual y el acompañamiento en el hospital, así como su colaboración en el movimiento Vida Ascendente, el apoyo constante en el despacho parroquial y la acogida y atención directa a las personas en todas sus necesidades.

El nuevo espacio dedicado a la congregación se convertirá en un símbolo de su legado, un entorno que será objeto de una próxima mejora y embellecimiento que forma parte de un proyecto más amplio que contempla el arreglo de diversas zonas del casco histórico.

Este nombramiento no es, apuntan desde el Consistorio, el primer reconocimiento oficial del Ayuntamiento a la congregación, puesto que en 2018, le hizo entrega de la Mención Honorífica Especial de la Villa, destacando su incansable trabajo tanto en la evangelización como en la promoción humana en el municipio.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que «este nombramiento es un pequeño, pero sincero, gesto de gratitud de todo nuestro pueblo a medio siglo de dedicación incondicional. Las Religiosas de la Asunción han sido y son un pilar fundamental en Huércal-Overa, su compromiso va más allá de lo espiritual; es un servicio constante a los más vulnerables y una acogida permanente para todos. Con la aprobación por unanimidad de la Plaza Religiosas de la Asunción no solo celebramos su 50 Aniversario, sino que inmortalizamos su legado en nuestras calles».