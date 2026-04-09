Huércal-Overa estrena el documental definitivo sobre la histórica beatificación del Cura Valera

El fervor y la emoción que inundaron las calles de Huércal-Overa durante el pasado mes de febrero han quedado perpetuados para la posteridad. La ... Asociación Pro-Canonización del Cura Valera ha anunciado oficialmente que ya se encuentra a disposición del público el documental de la Beatificación del Cura Valera 2026, una ambiciosa obra audiovisual que nace con la vocación de ser el testimonio definitivo de uno de los acontecimientos religiosos, sociales e históricos más trascendentales en la historia reciente de la provincia de Almería. Esta producción no es solo una crónica de los eventos celebrados, sino un documento de fe que busca difundir el legado de Salvador Valera Parra a las futuras generaciones, permitiendo que quienes no pudieron estar presentes, o quienes deseen revivir aquellas jornadas, tengan acceso a la esencia de un proceso que ha culminado con el reconocimiento oficial de su santidad por parte de la Iglesia Universal.

El documental articula su narrativa a través de un recorrido cronológico y sentimental por los días grandes de la beatificación, celebrados entre el 6 y el 8 de febrero de 2026. La obra reúne con una calidad técnica excepcional los momentos más significativos de la programación oficial, comenzando por la solemne Vigilia de Oración del viernes 6 de febrero, donde la comunidad huercalense se preparó espiritualmente para el gran hito que estaba por venir. El eje central de la producción es, como no podía ser de otra manera, la ceremonia de la Beatificación Oficial que tuvo lugar el sábado 7 de febrero, un acto que congregó a miles de fieles y autoridades eclesiásticas en un ambiente de júbilo sin precedentes. Asimismo, el documental cierra este bloque litúrgico con la Misa de Acción de Gracias celebrada el domingo 8 de febrero, capturando la alegría compartida de un pueblo que vio finalmente recompensada su devoción secular hacia la figura de su «Cura Valera».

Más allá de la mera recopilación de los actos públicos, uno de los grandes atractivos y valores añadidos de esta producción es la inclusión de material exclusivo y de alto valor histórico sobre el milagro reconocido por la Santa Sede. Este fragmento del documental se adentra en el corazón del proceso de canonización, ofreciendo contenidos inéditos y testimonios de primera mano sobre el hecho extraordinario que abrió definitivamente las puertas a la beatificación. A través de estas imágenes y relatos, el espectador puede comprender la magnitud del rigor científico y teológico que rodea a este tipo de procesos vaticanos, subrayando la relevancia de la intercesión de Salvador Valera Parra en la vida de los creyentes. Este contenido especial convierte a la obra en una pieza de coleccionista tanto para estudiosos de la hagiografía como para los devotos más cercanos.

Desde la Asociación Pro-Canonización se ha hecho especial hincapié en que este proyecto audiovisual es una respuesta al deseo de la ciudadanía de conservar la memoria de unos días que han marcado un antes y un después en la identidad de Huércal-Overa. El objetivo primordial de la asociación es que el documental sirva como herramienta de evangelización y divulgación, extendiendo la fama de santidad del nuevo beato más allá de las fronteras locales. En palabras de los organizadores, la obra pretende ser un homenaje a todas las personas que, durante décadas, han trabajado de forma incansable para mantener vivo el ejemplo de caridad y entrega del Cura Valera, un hombre que hizo de la humildad y el servicio a los pobres su bandera y que ahora, gracias a esta producción, podrá seguir inspirando a miles de personas a través de la pantalla.

Con el lanzamiento de este documental, Huércal-Overa cierra un ciclo histórico de celebración y abre una nueva etapa en la difusión del legado de su figura más querida. La producción se presenta como un recurso indispensable para parroquias, centros culturales y hogares, garantizando que el recuerdo de las lágrimas, los cantos y la fe vivida en febrero de 2026 no se desvanezca con el paso del tiempo. Se trata, en definitiva, de un acto de justicia histórica con Salvador Valera Parra, cuya vida de entrega absoluta ha encontrado en este documento audiovisual el marco perfecto para seguir proyectando su luz sobre un pueblo que, hoy más que nunca, se siente orgulloso de su nuevo intercesor en los altares.