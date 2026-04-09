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Huércal-Overa estrena el documental definitivo sobre la histórica beatificación del Cura Valera

La producción audiovisual recopila los actos litúrgicos de febrero de 2026 e incluye material inédito y testimonios exclusivos sobre el milagro que ha elevado a los altares al venerado Salvador Valera Parra

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

Jueves, 9 de abril 2026, 15:39

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El fervor y la emoción que inundaron las calles de Huércal-Overa durante el pasado mes de febrero han quedado perpetuados para la posteridad. La ... Asociación Pro-Canonización del Cura Valera ha anunciado oficialmente que ya se encuentra a disposición del público el documental de la Beatificación del Cura Valera 2026, una ambiciosa obra audiovisual que nace con la vocación de ser el testimonio definitivo de uno de los acontecimientos religiosos, sociales e históricos más trascendentales en la historia reciente de la provincia de Almería. Esta producción no es solo una crónica de los eventos celebrados, sino un documento de fe que busca difundir el legado de Salvador Valera Parra a las futuras generaciones, permitiendo que quienes no pudieron estar presentes, o quienes deseen revivir aquellas jornadas, tengan acceso a la esencia de un proceso que ha culminado con el reconocimiento oficial de su santidad por parte de la Iglesia Universal.

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