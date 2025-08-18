Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Farolas solares instaladas en los cementerios de Huércal-Overa. R. I.

Huércal-Overa ilumina sus cementerios con energía solar

La actuación ha consistido en la colocación de luminarias autónomas que funcionan exclusivamente con fuentes de energía limpia

M. Tárraga

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:55

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha culminado recientemente la instalación de nuevas farolas solares en varios cementerios del municipio que, hasta ahora, carecían de red de alumbrado público. Esta actuación se enmarca dentro del compromiso del consistorio con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la mejora de los servicios en las zonas rurales. Concretamente, la medida beneficia a los cementerios de Góñar, Úrcal, La Fuensanta, El Puertecico, La Perulera y Las Norias, lugares que hasta el momento permanecían sin iluminación artificial y cuya accesibilidad se veía limitada en horas nocturnas o en días de baja visibilidad.

La intervención ha consistido en la colocación de luminarias autónomas que funcionan exclusivamente con energía solar, lo que elimina la necesidad de costosas y complejas obras para su conexión a la red eléctrica convencional. Estas farolas cuentan con paneles fotovoltaicos integrados y baterías de almacenamiento, lo que les permite encenderse automáticamente al anochecer y proporcionar luz constante durante toda la noche. Este sistema no solo implica un ahorro económico significativo para las arcas municipales, sino que también contribuye a reducir la huella de carbono, reforzando así la apuesta del municipio por las energías limpias y renovables.

El alcalde, Domingo Fernández, acompañado por los concejales de Pedanías y Medio Ambiente, Pedro Carrasco, y de Obras, Blas Sánchez, visitó los diferentes cementerios para comprobar de primera mano el resultado de la instalación. Durante la visita, Fernández destacó que «ahora los vecinos de estas pedanías podrán visitar a sus seres queridos con la tranquilidad de contar con una iluminación adecuada. Esta inversión demuestra nuestro compromiso firme con el bienestar de todos nuestros ciudadanos, vivan donde vivan, y con un futuro más sostenible para nuestro municipio».

La incorporación de estas farolas solares supone un avance notable en materia de seguridad y accesibilidad. Gracias a ellas, se facilita la entrada y salida de visitantes en horarios de escasa luz, se mejora la visibilidad en el interior de los cementerios y se incrementa la sensación de seguridad, especialmente en fechas señaladas como Todos los Santos, cuando la afluencia es mayor.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Huércal-Overa continúa desarrollando su plan de mejora de infraestructuras en el entorno rural, prestando especial atención a las necesidades de las pedanías y fomentando soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. La iniciativa no solo responde a una demanda histórica de los vecinos, sino que también marca un ejemplo de cómo la tecnología puede aplicarse de manera práctica y sostenible para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

