Huércal-Overa impulsa el empleo joven con una nueva edición de su pionero programa de prácticas en empresas

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha vuelto a situar la inserción laboral de sus jóvenes en el centro de su agenda política con la apertura ... de una nueva convocatoria del Programa Municipal de Prácticas en Empresas. Esta iniciativa, que se ha convertido en una referencia de gestión pública en la provincia de Almería, celebra casi tres lustros de andadura reafirmándose como un puente fundamental entre el mundo académico y el mercado de trabajo real. Desde su puesta en marcha en el año 2013, este proyecto ha permitido que un total de 273 titulados del municipio den su primer paso profesional, gracias a una inversión acumulada que ya supera los 360.000 euros sufragados por las arcas municipales.

El objetivo central de este programa es proporcionar a los recién graduados una oportunidad de oro para adquirir experiencia práctica tras años de formación teórica. Según ha detallado la concejala de Fomento de Empleo, Rocío Parra, la iniciativa está diseñada para egresados universitarios, de ciclos de grado medio o superior, e incluso para participantes de programas de empleo municipales. Parra ha subrayado que esta convocatoria es la puerta de entrada para que los jóvenes empiecen a crecer profesionalmente, adquiriendo habilidades que solo se obtienen en el día a día de una organización y rompiendo la barrera de la falta de experiencia que suele frenar la contratación de los menores de 30 años.

Las condiciones de la beca se mantienen estables para garantizar la calidad de la formación. Los alumnos seleccionados percibirán una retribución económica de 450 euros mensuales por una jornada laboral de seis horas diarias, un marco que les permite seguir formándose mientras aplican sus conocimientos. El sistema de financiación del programa destaca por su colaboración público-privada: el Ayuntamiento asume el 80% de los costes totales, mientras que las empresas adheridas aportan el 20% restante. Además, el convenio ofrece flexibilidad a las compañías, permitiendo ampliar el periodo de prácticas otros tres meses si así lo desean, asumiendo en ese caso la empresa la totalidad de los gastos, lo que suele ser la antesala de una contratación definitiva.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha puesto de manifiesto la eficacia del programa al señalar que el índice de inserción laboral roza el 50%. Este dato supone que uno de cada dos jóvenes becados termina formando parte de la plantilla fija de la empresa donde realizó sus prácticas. Para el primer edil, este es el mejor indicador de éxito posible, ya que demuestra que la iniciativa cumple su doble función: facilitar el primer contacto con el entorno profesional y lograr una inserción laboral real y efectiva en el territorio. Fernández ha enmarcado este programa dentro de una estrategia global del equipo de gobierno orientada a dinamizar la actividad económica y fomentar el empleo mediante la atención constante a las necesidades de formación.

El éxito de estas casi quince ediciones no se entendería sin el compromiso del tejido empresarial, que ha depositado su confianza en el talento local de Huércal-Overa. Aunque el grueso de las empresas participantes se encuentran en el municipio, el programa ha logrado extender sus lazos a diferentes puntos de la geografía nacional, permitiendo que los titulados huercalenses puedan desarrollar su actividad en diversos sectores y entornos competitivos. El Consistorio ha querido agradecer públicamente la implicación de estas entidades, cuya participación es la que hace posible que el periodo de prácticas se traduzca en una experiencia valiosa y enriquecedora para los participantes.

Para los interesados en formar parte de esta nueva hornada de profesionales, el Ayuntamiento ya ha habilitado los canales oficiales de inscripción. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica en la web municipal, www.huercal-overa.es, o si se prefiere, de manera presencial en las dependencias del área de Promoción Económica. Con la apertura de esta convocatoria, Huércal-Overa no solo renueva su compromiso con el futuro de sus jóvenes, sino que consolida un modelo de apoyo al empleo que ha demostrado ser sostenible, eficaz y capaz de transformar las expectativas laborales de cientos de vecinos.