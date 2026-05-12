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Huércal-Overa impulsa el empleo joven con una nueva edición de su pionero programa de prácticas en empresas

El Consistorio huercalense abre el plazo de solicitud para una iniciativa que cumple 15 años de éxito, logrando que el 50% de los becados consigan un contrato indefinido tras su formación

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El alcalde visita un establecimiento.
El alcalde visita un establecimiento. (R. I.)

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha vuelto a situar la inserción laboral de sus jóvenes en el centro de su agenda política con la apertura ... de una nueva convocatoria del Programa Municipal de Prácticas en Empresas. Esta iniciativa, que se ha convertido en una referencia de gestión pública en la provincia de Almería, celebra casi tres lustros de andadura reafirmándose como un puente fundamental entre el mundo académico y el mercado de trabajo real. Desde su puesta en marcha en el año 2013, este proyecto ha permitido que un total de 273 titulados del municipio den su primer paso profesional, gracias a una inversión acumulada que ya supera los 360.000 euros sufragados por las arcas municipales.

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