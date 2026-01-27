Huércal-Overa orquesta un operativo para acoger a miles de fieles en la beatificación del Cura Valera

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha preparado un dispositivo logístico para dar la bienvenida a miles de fieles que se darán cita el 7 de ... febrero en la localidad para la beatificación de Salvador Valera Parra, más conocido como el Cura Valera.

La ceremonia, que comenzará a las 11.00 horas, tendrá lugar en el Espacio Municipal de Usos Múltiples, un recinto que el Ayuntamiento ha acondicionado especialmente para transformarse «en un gran centro de fe y acogida», según ha indicado el Consistorio en una nota.

El acto será presidido por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y contará con la presencia del obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, junto a los obispos de Cartagena y Getafe, este último, Ginés García Beltrán, natural de la localidad.

La programación arranca en la víspera del acto, con una misa de vigilia las 19.00 horas el 6 de febrero en la Parroquia de la Asunción. El día de la beatificación, las puertas de acceso al recinto se abrirán a las 8.30 horas, de modo que se habilitará un parking en el recinto ferial. El domingo, 8 de febrero, tendrá lugar la Misa de Acción de Gracias y la tradicional Procesión de las Lumbres a las 19.00 horas.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha subrayado que la implicación del Consistorio va mucho más allá del apoyo institucional. «No estamos solo ante un evento religioso de primer orden, sino ante un acto de justicia histórica con un huercalense ejemplar», ha valorado.

El regidor ha explicado que desde el Ayuntamiento han trabajado «codo con codo» con la parroquia, el Obispado de Almería y la Asociación Pro Canonización para que «cada detalle esté a la altura de lo que nuestro pueblo merece».

El apoyo municipal se traduce además en una «importante partida económica» que se une a la contribución de 100.000 euros realizada por la Diputación Provincial para sufragar los costes organizativos y logísticos de este evento.

El camino hasta Rhode Island

El camino a los altares del Cura Valera se selló definitivamente tras el reconocimiento oficial, por parte del Papa León XIV en junio de 2025, de un milagro ocurrido en Estados Unidos.

Según ha explicado el Ayuntamiento, en 2007 el doctor Juan Sánchez-Esteban, pediatra huercalense en Rhode Island, pidió la intercesión de su paisano para salvar la vida del recién nacido Tyquan Hall, quien se encontraba en estado irreversible. «La recuperación inmediata y sin secuelas del niño ha sido el motor científico y espiritual de esta beatificación», han explicado.

El alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta jornada. «El Cura Valera fue el párroco de todos, especialmente de los que no tenían nada. Hoy, Huércal-Overa le devuelve ese cariño convirtiéndose en el epicentro de la fe en la provincia y en el mundo entero ya que el acto se retransmitirá en directo a través de 13TV y Radio María a la que hay que sumar la importante repercusión mediática», ha dicho.