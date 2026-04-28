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Huércal-Overa

Huércal-Overa proyecta su futuro sobre el patrimonio con la gran rehabilitación del histórico Casino

El Ayuntamiento licita por 2,2 millones de euros la transformación de este emblemático inmueble en una sede administrativa moderna que revitalizará el corazón del casco histórico y protegerá su legado artístico

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Vista en 3D del futuro Casino una vez se adapte a dependencias municipales.
Vista en 3D del futuro Casino una vez se adapte a dependencias municipales. (R. I.)

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha marcado hoy un hito en su hoja de ruta para la modernización de la Villa y la protección de ... su memoria arquitectónica. Con la apertura del proceso de licitación para las obras de «Rehabilitación y Ampliación del edificio del Casino para su adaptación a dependencias municipales», el Consistorio inicia formalmente una de las intervenciones más ambiciosas y esperadas de la legislatura. El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de 2.283.731,45 euros (IVA incluido), no solo busca dar solución a la necesidad de espacios administrativos funcionales, sino que se plantea como el gran motor de regeneración para el centro histórico del municipio.

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Huércal-Overa proyecta su futuro sobre el patrimonio con la gran rehabilitación del histórico Casino

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