Huércal-Overa proyecta su futuro sobre el patrimonio con la gran rehabilitación del histórico Casino

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha marcado hoy un hito en su hoja de ruta para la modernización de la Villa y la protección de ... su memoria arquitectónica. Con la apertura del proceso de licitación para las obras de «Rehabilitación y Ampliación del edificio del Casino para su adaptación a dependencias municipales», el Consistorio inicia formalmente una de las intervenciones más ambiciosas y esperadas de la legislatura. El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de 2.283.731,45 euros (IVA incluido), no solo busca dar solución a la necesidad de espacios administrativos funcionales, sino que se plantea como el gran motor de regeneración para el centro histórico del municipio.

La actuación se centra en un inmueble de una singularidad excepcional, ubicado en el entorno de protección de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Tras la adquisición estratégica del edificio por parte del Ayuntamiento, el plan de obra contempla un plazo de ejecución de 18 meses, durante los cuales se llevará a cabo una delicada simbiosis entre la conservación de los elementos históricos y la creación de una infraestructura pública de vanguardia. El objetivo es centralizar diversas dependencias municipales en un único enclave, facilitando la atención al ciudadano y optimizando la gestión administrativa en un espacio que respira la historia de la Villa.

Dada la relevancia patrimonial del Casino, el pliego de condiciones administrativas ha sido redactado con una exigencia técnica superior a la habitual. El Consistorio huercalense ha establecido requisitos estrictos para las empresas aspirantes, que deberán acreditar una experiencia probada en la restauración de bienes inmuebles de valor histórico-artístico. Esta especialización es crítica para intervenir en elementos de alta sensibilidad, como el escudo heráldico de la fachada principal, que goza de la máxima protección legal como BIC, así como en las zonas originales del edificio que dan a la Plaza Cura Valera y a la calle Enrique García. Para asegurar que ninguna oferta pase por alto la complejidad estructural del inmueble, el Ayuntamiento ha impuesto la obligatoriedad de una visita técnica previa al emplazamiento antes de la presentación de las propuestas.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha subrayado la trascendencia de este contrato como una declaración de intenciones sobre el modelo de ciudad que se persigue. Fernández ha destacado que con esta licitación se da cumplimiento a un compromiso firme con la identidad local, asegurando que la rehabilitación del Casino es mucho más que una simple obra de ladrillo y cemento. Para el regidor, se trata de devolverle el esplendor a un edificio que pertenece al imaginario colectivo de todos los huercalenses, convirtiéndolo en un centro neurálgico que atraiga actividad social y económica a las calles de la Villa.

Las empresas interesadas ya pueden consultar toda la documentación y los detalles técnicos del proyecto a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con este paso, Huércal-Overa se prepara para ver cómo su casco histórico recupera uno de sus edificios más carismáticos, transformando un espacio que fue símbolo de la vida social del siglo pasado en el nuevo epicentro administrativo de un municipio que mira al futuro sin olvidar sus raíces. La culminación de estas obras supondrá, en definitiva, que el corazón huercalense vuelva a latir con la fuerza de un patrimonio rehabilitado y puesto al servicio de la ciudadanía.