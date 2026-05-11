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Huércal-Overa refuerza su compromiso social con un plan de apoyo integral a los pacientes de diabetes

El Ayuntamiento estrecha lazos con la asociación ADIAL para potenciar la educación diabetológica y el bienestar de los vecinos, destacando programas de autonomía infantil y hábitos de vida saludables

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Reunión del equipo de Gobierno con Adial.
Reunión del equipo de Gobierno con Adial. (R. I.)

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado un paso decisivo en la consolidación de sus políticas de salud pública y bienestar social tras formalizar un ... marco de colaboración estrecho con la Asociación de Diabetes de Almería (ADIAL). En una reunión de trabajo celebrada este lunes, la concejal de Salud, María José Viudez, acompañada por las ediles Rocío Parra y María del Mar Meca, ha recibido a la presidenta de la entidad, Elena Viciana, con el objetivo de coordinar una estrategia conjunta que permita mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados por esta patología crónica. Este encuentro institucional no solo reafirma el respaldo del consistorio a las asociaciones del tercer sector, sino que busca convertir al municipio en un altavoz de recursos y herramientas esenciales para que los huercalenses puedan gestionar su enfermedad con las máximas garantías de seguridad y autonomía.

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Huércal-Overa refuerza su compromiso social con un plan de apoyo integral a los pacientes de diabetes

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Huércal-Overa refuerza su compromiso social con un plan de apoyo integral a los pacientes de diabetes