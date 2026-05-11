Huércal-Overa refuerza su compromiso social con un plan de apoyo integral a los pacientes de diabetes

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado un paso decisivo en la consolidación de sus políticas de salud pública y bienestar social tras formalizar un ... marco de colaboración estrecho con la Asociación de Diabetes de Almería (ADIAL). En una reunión de trabajo celebrada este lunes, la concejal de Salud, María José Viudez, acompañada por las ediles Rocío Parra y María del Mar Meca, ha recibido a la presidenta de la entidad, Elena Viciana, con el objetivo de coordinar una estrategia conjunta que permita mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados por esta patología crónica. Este encuentro institucional no solo reafirma el respaldo del consistorio a las asociaciones del tercer sector, sino que busca convertir al municipio en un altavoz de recursos y herramientas esenciales para que los huercalenses puedan gestionar su enfermedad con las máximas garantías de seguridad y autonomía.

El discurso que vertebra esta alianza se fundamenta en la premisa de que una sociedad informada es una sociedad más sana. Por ello, el equipo de Gobierno municipal ha mostrado su total adhesión a la filosofía que defiende ADIAL bajo el lema «Cuidarse es vivir mejor». Durante la sesión, las representantes municipales subrayaron la importancia de que la vida con diabetes sea percibida como una experiencia plena y no como una limitación infranqueable. En este sentido, el Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar activamente en la difusión de materiales didácticos y guías básicas que abordan los tres pilares fundamentales para el control de la enfermedad: una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cumplimiento riguroso del tratamiento médico prescrito, factores que resultan determinantes para evitar complicaciones a largo plazo.

Un aspecto de especial relevancia en las líneas de trabajo acordadas es la capacitación de los pacientes y sus familias para la identificación temprana de situaciones de urgencia. La colaboración institucional pondrá el foco en la sensibilización sobre episodios críticos como las hipoglucemias e hiperglucemias, proporcionando pautas claras de actuación que puedan salvar vidas o evitar ingresos hospitalarios innecesarios. El consistorio huercalense entiende que visibilizar los síntomas y normalizar la respuesta ante estas situaciones es vital para que los pacientes se sientan seguros en sus entornos cotidianos, ya sea en el ámbito laboral, educativo o de ocio, eliminando así los estigmas que en ocasiones rodean a las enfermedades crónicas.

La atención a la población infantil y juvenil ha ocupado un lugar central en la mesa de trabajo, presentándose como uno de los puntos más ilusionantes de la programación estival. En este contexto, se han detallado las claves del próximo Campamento ADIAL 2026, que se desarrollará del 13 al 16 de julio en las instalaciones del Campamento Juan de Austria, en la localidad de Aguadulce. Esta iniciativa se presenta como mucho más que una simple oferta de vacaciones; es un entorno diseñado específicamente para fomentar la educación diabetológica entre los más jóvenes. A través de cuatro días de convivencia, aventura y diversión, los participantes aprenderán a gestionar sus niveles de glucosa y su medicación de manera independiente, siempre bajo la supervisión de expertos y rodeados de compañeros que comparten su misma realidad, lo que fortalece valores como la superación y la empatía.

Para asegurar que todos los interesados puedan acceder a estos beneficios, el Ayuntamiento de Huércal-Overa actuará como puente informativo, facilitando los canales de contacto directo con la asociación. Los vecinos que requieran asesoramiento personalizado o deseen participar en las actividades programadas pueden dirigirse a la entidad a través de los teléfonos de asistencia 633 45 80 10 y 624 82 28 72, o bien mediante el correo electrónico adialdiabetes@gmail.com. Esta apertura de vías de comunicación directas es una muestra de la voluntad municipal por descentralizar la información y asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, tenga a su alcance el apoyo necesario para recorrer el camino de la salud con el asesoramiento de profesionales y voluntarios experimentados.

Con la ratificación de este compromiso, Huércal-Overa se posiciona como un municipio sensible a la diversidad asistencial de sus habitantes. La concejal de Salud ha insistido en que el papel de las administraciones locales debe ser el de acompañar a las entidades que, como ADIAL, realizan una labor diaria de asesoramiento y apoyo emocional que muchas veces llega donde no pueden hacerlo los servicios clínicos convencionales. El broche final de la jornada de trabajo ha sido la convicción compartida de que, mediante la visibilización de la diabetes y el fomento de hábitos preventivos, se está invirtiendo en el futuro de una comunidad más resiliente, consciente y, en última instancia, capaz de disfrutar de una vida activa y saludable sin barreras.