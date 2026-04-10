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Huércal-Overa sitúa al Centro Deportivo H2O en la vanguardia tecnológica con una gestión inteligente de sus instalaciones

El Ayuntamiento culmina la implantación de un sistema de automatización de última generación que optimiza el control térmico y el consumo energético, consolidando un modelo de infraestructura sostenible y eficiente

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

Viernes, 10 de abril 2026, 15:04

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El municipio de Huércal-Overa ha dado un paso definitivo en su estrategia de modernización de los servicios públicos con la finalización de los trabajos ... de actualización tecnológica en el Centro Deportivo H2O. Esta ambiciosa intervención, culminada este 10 de abril de 2026, supone la implantación de un sistema de automatización integral de última generación que viene a sustituir a la antigua infraestructura de control, ya obsoleta, por un puesto de mando digitalizado que sitúa a estas instalaciones como un referente de gestión inteligente en la provincia. Con esta renovación, el consistorio no solo busca mejorar la experiencia técnica de los usuarios, sino también avanzar en un modelo de administración basado en la eficiencia energética y la responsabilidad presupuestaria.

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