Huércal-Overa sitúa al Centro Deportivo H2O en la vanguardia tecnológica con una gestión inteligente de sus instalaciones

El municipio de Huércal-Overa ha dado un paso definitivo en su estrategia de modernización de los servicios públicos con la finalización de los trabajos ... de actualización tecnológica en el Centro Deportivo H2O. Esta ambiciosa intervención, culminada este 10 de abril de 2026, supone la implantación de un sistema de automatización integral de última generación que viene a sustituir a la antigua infraestructura de control, ya obsoleta, por un puesto de mando digitalizado que sitúa a estas instalaciones como un referente de gestión inteligente en la provincia. Con esta renovación, el consistorio no solo busca mejorar la experiencia técnica de los usuarios, sino también avanzar en un modelo de administración basado en la eficiencia energética y la responsabilidad presupuestaria.

La actuación ha consistido en una renovación profunda que abarca tanto el hardware como el software del centro. El nuevo puesto de mando permite ahora un control exhaustivo y en tiempo real de todas las variables críticas para el funcionamiento de los vasos de la piscina y los sistemas de climatización general. Gracias a algoritmos de software avanzado, el sistema realiza una regulación inteligente que ajusta con una precisión milimétrica la temperatura del agua y la del ambiente, eliminando las oscilaciones térmicas y garantizando un confort óptimo para los nadadores y el resto de los usuarios del complejo deportivo. Esta capacidad de ajuste fino se traduce en una gestión mucho más reactiva ante los cambios en la ocupación o en las condiciones meteorológicas exteriores, detectando ineficiencias de forma automática y adaptando el consumo a la demanda real de cada momento.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha subrayado durante la supervisión de los trabajos la importancia estratégica de apostar por la digitalización de los activos municipales. Según ha explicado el primer edil, la puesta en marcha de esta plataforma tecnológica no es solo una mejora de servicio, sino un ejercicio de responsabilidad con el dinero público. Al ser mucho más eficientes energéticamente, se logra un ahorro económico de gran calado para las arcas municipales, lo que permite liberar recursos para seguir invirtiendo en otras áreas que redunden en el bienestar del pueblo. Fernández ha destacado que, con esta inversión, el Centro H2O se sitúa a la vanguardia tecnológica, ofreciendo a los vecinos una instalación que responde a los estándares de calidad más exigentes del sector.

Este hito tecnológico no se presenta como una acción aislada, sino que es la pieza final de una estrategia global de sostenibilidad que el Ayuntamiento ha venido ejecutando de forma escalonada en los últimos meses. Cabe recordar que el Centro Deportivo H2O ha sido objeto de importantes inversiones destinadas a reducir la huella de carbono, entre las que destacan la instalación de una amplia red de placas solares fotovoltaicas y la implementación de una manta térmica específica para la piscina. Este último elemento resulta fundamental para evitar la pérdida de calor por evaporación durante las horas en las que la instalación permanece cerrada al público, trabajando ahora en perfecta sintonía con el nuevo software de automatización para minimizar el gasto de combustible y energía eléctrica.

Finalmente, la ejecución de este ambicioso proyecto de modernización ha tenido un marcado acento local, ya que los trabajos de ingeniería y montaje han sido realizados por la empresa Vymobe Industrial Automation SL. Esta firma local, especializada en automatización industrial, ha sido la encargada de diseñar e integrar las soluciones técnicas que hoy permiten que el Centro Deportivo H2O funcione de manera casi autónoma. Con esta renovación integral, Huércal-Overa demuestra que la transición hacia una ciudad inteligente y sostenible comienza por la gestión responsable y tecnológica de sus propios centros deportivos, garantizando que el deporte y la ecología caminen de la mano hacia el futuro.