Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Huércal-Overa se suma a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía

El Ayuntamiento aprobará el viernes en Pleno su adhesión para defender, promocionar y divulgar la tauromaquia en toda la región

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 24 de febrero 2026, 20:39

Comenta

El Ayuntamiento de Huércal-Overa aprobará el viernes en Pleno su adhesión a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (Remta), una iniciativa de la ... Junta de Andalucía que tiene como objetivo la defensa, promoción y divulgación de la tauromaquia en toda la región. Con este paso, el municipio refuerza su compromiso con la defensa, promoción y conservación de sus tradiciones y su patrimonio cultural. Esta adhesión permitirá a Huércal-Overa colaborar con otros municipios y dar visibilidad al municipio dentro de esta red.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La crema de Mercadona elegida la mejor por la OCU que se ha hecho viral
  2. 2 La A-44 reabre hacia Granada tras superar con éxito las pruebas en el viaducto de Rules
  3. 3 Dos hermanos de Granada secuestran y torturan a un ciudadano marroquí, que logra escapar y llegar grave a Urgencias
  4. 4 Una niña de 13 años apuñala a su madre en Motril con un cuchillo de cocina
  5. 5 La Guardia Civil investiga carreras ilegales este fin de semana en Alhendín
  6. 6 Ocho heridos, entre ellos dos menores, tras un choque frontal en la carretera a Sierra Nevada
  7. 7 Un hostelero de Granada no puede abrir el restaurante de su hotel porque no encuentra cocinero
  8. 8 Arde el bar Picual en la plaza Campo Verde en mitad de la noche
  9. 9 Apuñala a su marido creyendo que la estaba insultando cuando se estaba quejando por el VAR
  10. 10 El cambio del tiempo que anuncia Aemet en Granada para el fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Huércal-Overa se suma a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía

Huércal-Overa se suma a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía