Huércal-Overa ultima el aula para los exámenes de la DGT y evitar desplazamientos a Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ultima el acondicionamiento y digitalización del aula de exámenes de la DGT

El Consistorio asume la inversión integral en mobiliario, ... equipos informáticos y mantenimiento para garantizar que los vecinos y autoescuelas de la comarca no tengan que desplazarse a Almería capital

HUÉRCAL-OVERA- 29/04/26. El Ayuntamiento de Huércal-Overa está llevando a cabo los trabajos de mejora y modernización del aula de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el municipio. Esta actuación tiene como objetivo principal dotar al espacio del mobiliario y la tecnología necesaria para cumplir con los nuevos estándares de digitalización exigidos por Tráfico, permitiendo que las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir se sigan realizando en la localidad con las mismas garantías técnicas que en la Jefatura Provincial de Almería.

En estos días, trabajadores municipales están procediendo al acondicionamiento integral del espacio, que incluye el montaje de mobiliario específico para la instalación de equipos informáticos, así como tareas de pintura y mantenimiento tanto en el interior como en el exterior del edificio.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa a pesar de no ser competencia municipal asume íntegramente los gastos de adquisición y mantenimiento de todo el material. Esto incluye las pantallas táctiles para los aspirantes, el ordenador para el gestor de las pruebas y el resto de suministros técnicos necesarios. Asimismo, el Consistorio se hará cargo de los costes de seguridad, mantenimiento y suministros eléctricos y de red del aula.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha subrayado que «la prioridad de este equipo de gobierno es facilitar la vida a nuestros vecinos. Aunque suponga un coste para las arcas municipales consideramos que esta inversión es una actuación imprescindible para garantizar que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a la obtención de su permiso de conducir en las mismas condiciones de calidad y proximidad«.

«La DGT establece que las pruebas deben ser informatizadas y, para asegurar que este servicio fundamental se siga prestando en nuestro municipio y evitar desplazamientos innecesarios a la capital, decidimos asumir la dotación de material y la inversión en el aula. Aunque esto suponga un coste para las arcas municipales, es una actuación imprescindible. Cada quincena, en torno a 1.000 personas de distintos puntos de la comarca acuden a Huércal-Overa para examinarse. Esto supone una dinamización fundamental para nuestros establecimientos y servicios, especialmente para la hostelería y el comercio local, evitando además desplazamientos de nuestros vecinos a la capital con el consiguiente ahorro económico y de tiempo para ellos», ha explicado.

El aula estará dotada de terminales con pantalla táctil y conexión de red por cable de alta seguridad (Red SARA), cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos a nivel nacional. La Dirección General de Tráfico realizará las pruebas teóricas en este centro habilitado garantizando la continuidad de un servicio público esencial para Huércal-Overa y toda su área de influencia.