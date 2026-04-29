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Huércal-Overa

Huércal-Overa ultima el aula para los exámenes de la DGT y evitar desplazamientos a Almería

El Ayuntamiento asume la inversión integral en mobiliario, equipos informáticos y mantenimiento para los vecinos y autoescuelas de la comarca

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Trabajos en el aula de exámenes de la DGT.
Trabajos en el aula de exámenes de la DGT.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ultima el acondicionamiento y digitalización del aula de exámenes de la DGT

El Consistorio asume la inversión integral en mobiliario, ... equipos informáticos y mantenimiento para garantizar que los vecinos y autoescuelas de la comarca no tengan que desplazarse a Almería capital

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Huércal-Overa ultima el aula para los exámenes de la DGT y evitar desplazamientos a Almería

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