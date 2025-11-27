Impulsan la mejora y acondicionamiento del talud y la protección de la vía ciclista de Vera
La Junta valora «una inversión necesaria para garantizar el buen estado y la seguridad de una zona especialmente sensible»
M. T.
Vera
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:16
La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, junto al alcalde de Vera, Alfonso García, han visitado las obras de mejora ... que se llevan a cabo en la carretera A-1207, entre los puntos kilométricos 0+370 y 0+660, en el municipio de Vera. Una intervención que cuenta con una inversión de más de 48.000 euros. Los trabajos se desarrollan bajo la dirección del Servicio de Carreteras y son ejecutados por la empresa FIRCOSA desarrollos S.L.
Las obras se centran en dar solución a los desprendimientos que se han producido en el talud situado junto a la vía ciclista entre los puntos kilométricos 0+545 y 0+660. La erosión del terreno y los fenómenos meteorológicos habían generado deslizamientos que afectaban parcialmente a la acera y al recorrido ciclista, muy transitado durante todo el año.
La delegada ha valorado esta actuación como «una inversión necesaria para garantizar el buen estado y la seguridad de una zona especialmente sensible». Para resolver esta situación, se está instalando un paramento prefabricado de hormigón armado, paralelo a la vía ciclista, que permitirá proteger a los usuarios y estabilizar el talud, además de mejorar la integración estética del entorno.
Martínez ha añadido que «para los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 0+370 y 0+545 se ejecutan trabajos de desbroce y aporte de tierras para regularizar el terreno, que presentaba un desnivel de casi dos metros». Con esta intervención se mejora la accesibilidad, se reducen riesgos de caída y se optimiza la canalización de las aguas superficiales.
Asimismo la delegada ha subrayado que «estas obras confirman el compromiso de la Junta con una gestión eficiente y preventiva de las infraestructuras viarias y con la mejora de los entornos urbanos y costeros».
Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, que ha acompañado a la delegada durante la visita a las obras, ha manifestado que «esta actuación mejorará el acceso a nuestras playas y permitirá reforzar la seguridad de los viandantes y ciclistas que transitan por esta vía». García ha agradecido a la delegada y a la Junta esta y otras inversiones realizadas en el municipio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión