Impulsan la mejora y acondicionamiento del talud y la protección de la vía ciclista de Vera

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, junto al alcalde de Vera, Alfonso García, han visitado las obras de mejora ... que se llevan a cabo en la carretera A-1207, entre los puntos kilométricos 0+370 y 0+660, en el municipio de Vera. Una intervención que cuenta con una inversión de más de 48.000 euros. Los trabajos se desarrollan bajo la dirección del Servicio de Carreteras y son ejecutados por la empresa FIRCOSA desarrollos S.L.

Las obras se centran en dar solución a los desprendimientos que se han producido en el talud situado junto a la vía ciclista entre los puntos kilométricos 0+545 y 0+660. La erosión del terreno y los fenómenos meteorológicos habían generado deslizamientos que afectaban parcialmente a la acera y al recorrido ciclista, muy transitado durante todo el año.

La delegada ha valorado esta actuación como «una inversión necesaria para garantizar el buen estado y la seguridad de una zona especialmente sensible». Para resolver esta situación, se está instalando un paramento prefabricado de hormigón armado, paralelo a la vía ciclista, que permitirá proteger a los usuarios y estabilizar el talud, además de mejorar la integración estética del entorno.

Martínez ha añadido que «para los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 0+370 y 0+545 se ejecutan trabajos de desbroce y aporte de tierras para regularizar el terreno, que presentaba un desnivel de casi dos metros». Con esta intervención se mejora la accesibilidad, se reducen riesgos de caída y se optimiza la canalización de las aguas superficiales.

Asimismo la delegada ha subrayado que «estas obras confirman el compromiso de la Junta con una gestión eficiente y preventiva de las infraestructuras viarias y con la mejora de los entornos urbanos y costeros».

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, que ha acompañado a la delegada durante la visita a las obras, ha manifestado que «esta actuación mejorará el acceso a nuestras playas y permitirá reforzar la seguridad de los viandantes y ciclistas que transitan por esta vía». García ha agradecido a la delegada y a la Junta esta y otras inversiones realizadas en el municipio.