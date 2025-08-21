Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio forestal en Lubrín, en una zona que ya ardió en julio

El dispositivo del Infoca que actúa en el paraje El Pocico lo da ya por estabilizado

Europa Press

Almería

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:36

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado un incendio declarado en el paraje El Pocico de Lubrín, en cuyo término municipal ya se registró otro siniestro de este tipo el pasado mes de julio.

Según ha informado el dispositivo adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en sus redes sociales, el fuego, que se ha detectado sobre las 18.30 horas de este jueves, ha sido controlado 19.30 horas.

Para controlar las llamas próximas a zonas de cortijos y cultivos, se han desplegado dos helicópteros semipesados.

Asimismo, participan en el operativo siete grupos de bomberos forestales, acompañados por tres técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba. Además, en las labores de extinción colaboran efectivos de los Bomberos de Levante.

Fue el pasado 24 de julio cuando se dio por extinguido un segundo fuego iniciado cuatro días antes en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual se apagó con la colaboración de los Bomberos del Levante. Dicho incendio reunió inicialmente hasta 16 aeronaves y 14 grupos de bomberos forestales, entre otros recursos desplegados por Infoca.

