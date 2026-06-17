El Infoca moviliza diez medios aéreos en el incendio forestal declarado en Mojácar

El Plan Infoca trabaja para estabilizar el incendio forestal declarado durante la tarde de este miércoles en el paraje El Sopalmo, en el término municipal ... de Mojácar, donde ha movilizado diez medios aéreos para actuar sobre las llamas.

Según ha informado el dispositivo a través de 'X', el despliegue aéreo está compuesto por un medio pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuatro semipesados, cuatro medios de carga en tierra y uno de coordinación.

El fuego, declarado a las 17,10 horas, permanece activo y el operativo movilizado en la zona se ha ampliado hasta contar, además, con cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

El incendio de Mojácar es el segundo declarado en la provincia durante la jornada de este miércoles, después del registrado a las 9,50 horas en el paraje El Saltador, en Carboneras, que el Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 16,00 horas tras más de seis horas de trabajo. En la zona continúan tres vehículos autobomba y 59 profesionales para avanzar en su control y posterior extinción.