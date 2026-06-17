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El Infoca moviliza diez medios aéreos en el incendio forestal declarado en Mojácar

El despliegue aéreo está compuesto por un medio pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuatro semipesados, cuatro medios de carga en tierra y uno de coordinación

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Imagen del Plan Infoca del incendio de Sopalmo, en Mojácar.

Europa Press

Almería

El Plan Infoca trabaja para estabilizar el incendio forestal declarado durante la tarde de este miércoles en el paraje El Sopalmo, en el término municipal ... de Mojácar, donde ha movilizado diez medios aéreos para actuar sobre las llamas.

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