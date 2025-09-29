Instalan placas solares en los colegios San José de Calasanz y Virgen del Río

Marcos Tárraga Huércal-Overa Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha completado la instalación de placas solares en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José de Calasanz y Virgen del Río, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y contribuir a la lucha contra el cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero, a la vez que se genera un importante ahorro económico.

La actuación ha consistido en la instalación de 36 módulos fotovoltaicos de 600 W en las cubiertas de los dos centros educativos, lo que permite una capacidad de producción de 15 KW. Con esta acción, se busca generar energía renovable que reduce la huella de CO2, mitigando los efectos del cambio climático.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que esta actuación «no es un hecho aislado, sino que forma parte de un compromiso más amplio con la sostenibilidad y el ahorro energético» en los edificios municipales. «Estamos comprometidos con un modelo de municipio más sostenible y eficiente. Seguiremos extendiendo estas actuaciones. Próximamente, el Centro Deportivo H2O también contará con su propia instalación fotovoltaica, lo que nos permitirá no solo contribuir al cuidado del medio ambiente, sino también generar un importante ahorro económico», afirma el alcalde.

Esta iniciativa subraya el compromiso del Ayuntamiento con el medio ambiente y el uso de energías limpias, sentando un precedente para futuras actuaciones en el municipio.

Este proyecto ha sido posible gracias a una ayuda de más de 34.000 euros de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.