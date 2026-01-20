Intervienen cerca de 3.000 litros de combustible en Villaricos, supuestamente destinados al 'petaqueo'
La Policía Local de Cuevas del Almanzora interceptó el pasado 16 de enero una embarcación semirrígida que transportaba 114 garrafas
Europa Press
Almería
Martes, 20 de enero 2026, 14:03
La Policía Local de Cuevas del Almanzora se ha incautado de cerca de 3.000 litros de combustible localizados en una embarcación frente a las ... costas de Villaricos presuntamente destinados a dar asistencia a mafias ligadas al narcotráfico.
En concreto, según han informado el cuerpo policial, la actuación tuvo lugar en la madrugada del pasado 16 de enero, cuando se intervino una embarcación semirrígida que transportaba 114 garrafas con más de 2.850 litros de combustible.
Los agentes detectaron la citada embarcación en el marco de los servicios de vigilancia y seguridad desarrollados en la pedanía de Villaricos y actuaron de manera coordinada para su intervención y puesta a disposición de la autoridad competente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión