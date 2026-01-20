Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Intervienen cerca de 3.000 litros de combustible en Villaricos, supuestamente destinados al 'petaqueo'

La Policía Local de Cuevas del Almanzora interceptó el pasado 16 de enero una embarcación semirrígida que transportaba 114 garrafas

Europa Press

Almería

Martes, 20 de enero 2026, 14:03

La Policía Local de Cuevas del Almanzora se ha incautado de cerca de 3.000 litros de combustible localizados en una embarcación frente a las ... costas de Villaricos presuntamente destinados a dar asistencia a mafias ligadas al narcotráfico.

