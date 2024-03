Investigan al alcalde y al teniente de alcalde de Garrucha por publicar datos personales de ediles del PSOE

M. T. Miércoles, 6 de marzo 2024, 13:45 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El PSOE de Garrucha ha lamentado que el consistorio esté en manos de personas «sin escrúpulos que se saltan la ley», tras conocerse que el Juzgado de Vera ha abierto diligencias contra el alcalde, Pedro Zamora (PP), y contra su teniente de alcalde, Álvaro Ramos (Con la Gente), por un presunto delito de prevaricación tras haber publicado datos de carácter personal de concejales socialistas, «a sabiendas de que estaban cometiendo un posible delito, tal y como les advirtieron los técnicos municipales».

Para María López, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Garrucha, «en los pocos meses de gestión que comparten PP y el tránsfuga Álvaro Ramos», tras los últimos comicios locales, «han puesto de manifiesto su ineptitud y desconocimiento en cuestiones básicas de Gobierno Municipal». Lo ocurrido, ha dicho López, es un ejemplo de ello. La dirigente socialista asegura que desde que accedieron al Ayuntamiento, Ramos «ha estado obsesionado con publicar los datos de carácter personal de todos los concejales socialistas»; algo que le advirtieron que no podía hacer, ha trasladado el PSOE en un comunicado.

«Los datos públicos son los que están en el portal de transparencia, pero en ningún caso, conforme a la ley, se pueden publicar nuestros números de cuenta corriente, de teléfono móvil o la matrícula de nuestro vehículo», datos que, según la portavoz socialista, ha aireado el teniente de alcalde de Garrucha en las redes sociales cada vez que ha considerado y motivo por el que el PSOE de Garrucha interpuso una querella sobre la que esta semana se ha conocido que el juez ha abierto diligencias.

«Desde que llegó a política local sólo sabe crear polémica y actuar en contra, incluso, de los vecinos, creando odio y discordia en el pueblo», ha señalado María López, quien recuerda que, desde el primer momento, «abrió frente contra trabajadores municipales o vecinos que no compartían sus planteamientos y solo se dedica a generar conflictos, olvidando su responsabilidad como gobernante municipal y sumiendo en el caos y el abandono a Garrucha».

«Tal y como se recoge en la querella, este señor es el principal responsable del hecho que denunciamos, pues no solo ordenó a sabiendas que no debía, la publicación de todos los datos personales de los concejales del Ayuntamiento, sino que en la actualidad sigue compartiendo mis datos personales en sus redes sociales», ha insistido la socialista para la que este tipo de noticias «sólo vienen a minar el buen nombre de nuestro municipio y el buen hacer de su gente, trabajadora y honrada que no merece ser gobernada por este equipo de Gobierno».