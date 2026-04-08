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Arturo Grima, alcalde de Turre. R. I.

José Antonio Visiedo releva este sábado a Arturo Grima como alcalde de Turre para cumplir el pacto de gobierno

Desde el grupo de gobierno se ha valorado el «buen funcionamiento del pacto» y se ha considerado «una noticia positiva» que el relevo se produzca conforme a lo previsto

E. P.

Turre

Miércoles, 8 de abril 2026, 14:09

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El alcalde de Turre, Arturo Grima (PP), ha dado cuenta este martes en un pleno extraordinario de su renuncia al cargo para cumplir el pacto ... de gobierno suscrito con Turre para la Gente, de modo que este sábado, 11 de abril, tendrá lugar la investidura del concejal José Antonio Visiedo como nuevo regidor.

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José Antonio Visiedo releva este sábado a Arturo Grima como alcalde de Turre para cumplir el pacto de gobierno