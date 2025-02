Casa Santiago, el último pase

La niñez es la patria de cualquier adulto. El recuerdo de los paisajes, los rostros arrugados por el ladrón del tiempo o los sabores son ... esos efímeros placeres capaces de transportar a cualquiera décadas atrás cuando la vida era otra, todavía en ese espacio imberbe de la inocencia de la edad infantil o preadolescente. Hay un rincón en Garrucha, en la calle Mayor 36, donde he podido viajar a ese mundo de la infancia gracias a los guisos y demás viandas ofrecidas por Gaby en Casa Santiago, un restaurante abierto en 1966 y los últimos 31 años en manos de uno de los mejores restauradores de Andalucía. Este templo del buen yantar cierra definitivamente mañana 22 de diciembre de 2024, este será su último pase.

Solo quiero con estas letras rendir un pequeño homenaje a un hombre sencillo, amante de la cocina, capaz en todo este tiempo de haber mantenido la esencia de uno de los restaurantes más vetustos de Garrucha, no sé si el más, sin perder la exquisita calidad de esos sabores de las cuajaderas garrucheras de hace medio siglo, de los arroces de aquellos veranos salvajes donde la playa, la bicicleta y el fútbol eran la savia de la felicidad, y de tantos platos, cargados de recuerdos de aquella Garrucha de los años ochenta emplatada en este primer cuarto del siglo XXI. Gracias Gaby, a ti y a tu querida esposa que estará desde el cielo asistiendo a este último pase.

Tras pasar por la sala de máquinas de la vida y padecer el verano de 2023 ingresado en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, la vida me dio una oportunidad de oro para seguir disfrutando de sus placeres. Uno de mis propósitos cuando salí de talleres fue volver a deleitar el paladar con los guisos de Gaby, de Casa Santiago. La vida me dio otra oportunidad y no he querido desde entonces desaprovechar ni un segundo, por eso cuando en 2024 pude volver a cruzar el umbral de Casa Santiago y darle un abrazo a su dueño volví a reconciliarme con mi infancia, con esa inocencia que corre detrás de un balón, monta sobre dos ruedas en esa Garrucha de 1980, juega en los billares de 'El Cabra', acude al cine Tenis a ver una película en esos veranos de empanadillas en el Katanga, caracoles en el Pósito o limonadas en la heladería de Carlos.

Garrucha pierde un atractivo más con el cierre de Casa Santiago y va sumando cada vez menos tras quedarse sin cines y sin algunos de los referentes de este pueblo del Levante almeriense. Muchas gracias Gaby por esa buena cocina, por tu atención y por haber sabido mantener la esencia de la tradición para hacernos viajar a esas edades ya prohibidas para quienes pintamos canas. Ojalá este último pase de Casa Santiago, te permita abrir una nueva etapa en tu vida para descansar y que ahora seas tú quien disfrute como comensal de los fogones de otros templos culinarios.