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La Junta aguardará a que Carboneras anule la licencia del Algarrobico para abordar con el Estado su demolición

El Ayuntamiento que preside Salvador Hernández (CS) tiene aún que fijar una fecha para elevar este asunto a Pleno y someterlo a votación

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Imagen de archivo del hotel de El Algarrobico.
Imagen de archivo del hotel de El Algarrobico. (JORGE GUERRERO / AFP)

E. P.

Almería

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha decidido esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) anule a través ... de su Pleno la licencia del hotel de El Algarrobico para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

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