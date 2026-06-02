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La Junta aguardará a que Carboneras anule la licencia del Algarrobico para abordar con el Estado su demolición

La Junta recibió el pasado viernes una comunicación de la Dirección General de la Costa y el Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que solicitaba la convocatoria de la comisión mixta

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Imagen aérea de El Algarrobico, abandonado frente a la playa de Carboneras.
Imagen aérea de El Algarrobico, abandonado frente a la playa de Carboneras. (Jorge Guerrero / AFP)

E. P.

Carboneras

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha decidido esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) anule a través ... de su Pleno la licencia del hotel de El Algarrobico para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

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