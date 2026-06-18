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Carboneras

La Junta confía en «una rectificación» de los ediles del PSOE para cumplir la sentencia sobre El Algarrobico

«Aquí solo se trata de cumplir una sentencia. No hay más informes preliminares, existe un informe del Consejo Consultivo, existe una sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que simplemente hay que cumplir», ha afirmado la consejera en funciones Catalina García

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La consejera en funciones Catalina García.

Europa Press

Almería

La Junta de Andalucía espera «que haya una rectificación» por parte de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, de modo que se ... venga a «cumplir una sentencia» para avanzar hacia la restauración del paraje natural.

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La Junta confía en «una rectificación» de los ediles del PSOE para cumplir la sentencia sobre El Algarrobico

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La Junta confía en «una rectificación» de los ediles del PSOE para cumplir la sentencia sobre El Algarrobico