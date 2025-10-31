La Junta invierte 125.000 euros en la mejora un camino en Mojácar dentro del Plan Itínere Rural

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha realizado una visita a los trabajos que se están llevando a cabo en ... el camino de uso agrario de Las Pilas, en el término municipal de Mojácar, en el que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco García.

Estos trabajos de mejora se están realizando en un tramo de 488 metros, dentro de una longitud total del camino de 883 metros, con una anchura de entre 3,6 y 6 metros. El importe total de esta actuación es de 125.000 euros. Las actuaciones del Plan Itínere II están cofinanciadas al 75% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022.

Dentro de las actuaciones que se están realizando está el desbroce de los márgenes del camino, el refuerzo del fresado del pavimento existente con la construcción de un firme de material granular tipo zahorra, la adecuación de las acequias colindantes, y además se está realizando una reconstrucción a base de hormigón para armar con fibra de polipropileno, con el objetivo de prevenir corrimientos de tierra y reforzar taludes. Por último, se va a mejorar la capa de rodadura para mejorar la seguridad de la vía. Según ha explicado el delegado, «todas estas tareas buscan garantizar la durabilidad del camino y mejorar la seguridad en el tránsito».

El Plan de Itinere Rural contempla la realización de mejoras en 45 caminos de la provincia de Almería por un importe de 5 millones de euros. «El buen estado de los caminos es fundamental para garantizar el correcto trabajo de agricultores y ganaderos, no solo en sus explotaciones, sino también para su vida diaria, ya que en muchas ocasiones sus viviendas se encuentran junto a ellas, sobre todo en los municipios de interior», ha recalcado Mena.

Hay que recordar que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural acaba de finalizar también en la provincia de Almería el Plan Itínere, a través del cual se han modernizado un total de 69 caminos en 54 municipios de la provincia, por un importe global de 15 millones de euros.