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Carboneras

La Junta pide «máxima celeridad» a Carboneras para anular la licencia de El Algarrobico y alcanzar su demolición

La consejera de Fomento ve más cerca la posibilidad de «cerrar definitivamente uno de los mayores atentados urbanísticos y medioambientales de nuestro país»

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Bola de demolición simbólica de Greenpeace para recordar a las partes involucradas el proceso para demoler el edificio.
Bola de demolición simbólica de Greenpeace para recordar a las partes involucradas el proceso para demoler el edificio. (EFE)

Europa Press

Almería

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha pedido al Ayuntamiento de Carboneras «máxima ... celeridad y agilidad» a la hora de convocar el Pleno en el que se aprueben los acuerdos para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a su anulación y, de este modo, poder avanzar hacia la demolición.

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La Junta pide «máxima celeridad» a Carboneras para anular la licencia de El Algarrobico y alcanzar su demolición

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