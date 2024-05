La Junta pide al TSJA la ejecución de la sentencia para «eliminar la licencia urbanística del Algarrobico en vigor»

Europa Press Almería Martes, 14 de mayo 2024, 14:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que la Junta ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia municipal de obras concedida en 2003 para construir el hotel de Azata en el paraje del Algarrobico.

Fernández-Pacheco ha precisado en rueda de prensa este martes que la consejería «también se ha personado» en el incidente de ejecución para que se revise la licencia urbanística del Algarrobico, «lo que es un requisito ineludible para el restablecimiento de los terrenos a su estado original».

«Estamos actuando para eliminar la licencia urbanística en vigor y que todavía hoy otorga cobertura legal a esa obra que es, a todas luces, ilegal», ha remarcado.

Ha señalado que, junto al recurso presentado contra el acuerdo de pleno de abril de 2023 por el que el ayuntamiento carbonero calificaba el suelo como no urbanizable de especial protección, son «medidas que tienen como objetivo que el Algarrobico deje de ser una realidad y se convierta pronto en un recuerdo».

El portavoz del Gobierno andaluz ha destacado que son «actuaciones proactivas» que está llevando a cabo su departamento «para restituir la legalidad en estos terrenos especialmente protegidos en pleno Parque Natural Cabo de Gata Níjar».

Ha explicado que, entre estas, figura también hacer que los instrumentos de planeamiento de Carboneras «reflejen fielmente la clasificación real de los terrenos, como saben, no urbanizables».

«De ahí la personación de la Junta de Andalucía contra el acuerdo plenario municipal del año 2023 que intentaba eludir el fallo judicial, por otro lado», ha señalado.

Fernández-Pacheco ha trasladado, asimismo, «una vez más» el «ofrecimiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya hizo en su discurso de Navidad, para alcanzar un gran pacto que nos permita demoler el Algarrobico cuanto antes».

«Nuestra mano, como siempre, esta absolutamente tendida», ha dicho para subrayar que la demolición del Algarrobico «es uno de los objetivos marcados por el Gobierno andaluz» porque ya «es hora de acabar con ese ejemplo de urbanismo salvaje y de devolver a los ciudadanos un paisaje acorde al espacio natural en el que se ubica».

Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta de Andalucía «nunca ha cambiado de opinión, y siempre ha estado a favor de que se cumplan las sentencias» y ha afirmado que las resoluciones judiciales entienden «que hay que devolver primero la legalidad urbanística declarando los suelos como no urbanizables y, en segundo lugar, revocando la licencia que todavía otorga visos de legalidad a una obra que es, de todo punto de vista, ilegal, se anule también».

Ha hecho alusión, en esta línea, a que el acuerdo con el Estado «sigue estando en vigor» y ha remarcado que, «de hecho, a través de la Consejería de Fomento, la Consejería de Sostenibilidad y la Consejería de Presidencia y Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se mantienen reuniones periódicas de seguimiento en la que se va dando cuenta de cómo va avanzando el asunto».

No obstante, ha matizado que la «pelota sobre el derribo del Algarrobico está en el tejado» del Ayuntamiento de Carboneras.

«Es el ayuntamiento el que tiene que cumplir la sentencia y así se lo han recordado recientemente dándole un plazo precisamente para ejecutarlo, hay que llevarlo a pleno», ha apuntado.

Al tiempo, ha señalado que el anterior alcalde del PP, Felipe Cayuelo, lo hizo, pero los «actuales mandatarios fueron precisamente los que boicotearon ese acuerdo plenario que nos hubieran llevado a una situación jurídica que nos permitiera empezar a ejecutar ese acuerdo con el Estado, que se hace cargo de la demolición del hotel mientras que la Junta se hace cargo del tratamiento de todos los residuos, de los escombros y la restauración ambiental de la playa».

«Si sigue sin declararse el suelo como no urbanizable y, lo que no es menos importante, sigue habiendo una licencia en vigor, no se puede tramitar una licencia de derribo respecto a una edificación que tiene licencia de construcción porque es incongruente», ha dicho.

Para Fernández-Pacheco, «lo único» que ahora cabe esperar es que el Ayuntamiento de Carboneras «cumpla con la sentencia, cumpla lo que le dicen los magistrados y devuelva la legalidad urbanística, revoque la licencia y permita que ese acuerdo se lleve a cabo para que la playa del Algarrobico vuelva a ser eso, la playa del Algarrobico, sin ninguna edificación ilegal que como he dicho antes nunca debió construirse ahí».