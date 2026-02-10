Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Huércal-Overa

Se libra de un préstamo de casi 20.000 euros tras el despido de su mujer embarazada

Su despacho de abogados logró la cancelación de la deuda al aplicar la Ley de Segunda Oportunidad

R. I.

Almería

Martes, 10 de febrero 2026, 19:04

Comenta

Un hombre de Huércal-Overa ha conseguido librarse de una deuda de casi 20.000 euros tras la solicitud de un préstamo bancario. El proceso, ... que no parece nada sencillo, fue llevado a cabo por Repara tu Deuda Abogados que, con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, han logrado cancelar la deuda de un hombre cuyos ingresos apenas llegaban para cubrir sus necesidades básicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

