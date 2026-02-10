Se libra de un préstamo de casi 20.000 euros tras el despido de su mujer embarazada

Un hombre de Huércal-Overa ha conseguido librarse de una deuda de casi 20.000 euros tras la solicitud de un préstamo bancario. El proceso, ... que no parece nada sencillo, fue llevado a cabo por Repara tu Deuda Abogados que, con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, han logrado cancelar la deuda de un hombre cuyos ingresos apenas llegaban para cubrir sus necesidades básicas.

Esta situación de endeudamiento se originó, tal y como cuentan desde su despacho de abogados, al solicitar un préstamo destinado a cubrir gastos esenciales «como la gestión para la entrada del alquiler de una vivienda, la compra del billete de avión para una persona de su familia desde Colombia a España, la adquisición de enseres básicos a través de una tarjeta de crédito, la compra de alimentos y otros elementos básicos ante el nacimiento de su hijo».

Dicha situación se agravó cuando despidieron a su mujer poco después de quedarse embarazada y de haber solicitado el préstamo. Un hecho que provocó que la responsabilidad total de las cuotas recayera únicamente sobre la parte deudora.

En un intento por cumplir con sus obligaciones financieras, el hombre solicitó tarjetas de crédito. «Sin embargo, los elevados intereses asociados a estos productos financieros generaron un sobreendeudamiento adicional que complicó aún más su situación. Los altos intereses dificultaron la liquidación de los impagos que ya arrastraba con otras entidades financieras. En la actualidad, sus ingresos mensuales apenas cubrían sus necesidades más básicas, lo que impactaba de manera significativa en su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros», explican sus abogados.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, «España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante una legislación nacida en Estados Unidos, país en el que lleva vigente más de 100 años. A ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su objetivo es ofrecer una segunda oportunidad a todas aquellas personas en situación de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir ahogadas por pagos que no podrán asumir. De esta forma, se elimina el estigma que sufren quienes han vivido aparentes fracasos económicos.»

Por ello, este despacho se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad para solventar y cancelar la deuda de su cliente de Huércal-Overa que ascendía a 19.849 euros.

Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de este mecanismo en septiembre del año 2015. Desde que se pusiera en marcha, el despacho ha logrado ayudar a numerosas personas que no sabían dónde acudir para empezar una nueva vida desde cero. El grado de implementación de esta legislación ha crecido exponencialmente desde sus inicios hasta la actualidad.

Desde sus inicios hasta la actualidad, ha logrado rebasar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento.