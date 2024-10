José María Granados Vera Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 19 de octubre 2024, 23:30 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

José Vegara, alcalde de Orihuela, contó como la llegada de la AltaVelocidad había cambiado las dinámicas urbanas, sociales y económicas de su pueblo y su comarca, en una exposición que tenía el objetivo de arrojar un poquito de luz a lo que está por llegar a Vera en 2027.

Vegara explicó que el AVE llegó a su municipio en 2021 y eso había supuesto «un cambio radical en la vida de Orihuela, la tercera ciudad de la provincia de Alicante, y eso ha significado un cambio definitivo en la ciudad». A nivel económico, la AltaVelocidad ha sido, según el alcalde, «un impulso importantísimo por la conexión con los distintos centros económicos sobre todo Madrid que está ahora a dos horas y media. Esto ha estrechado muchísimo los lazos empresariales mejorado las gestiones que hay que hacer en la capital y eso nos ha cambiado también económicamente desde el punto de vista de las visitas que recibimos, ya que una persona que esté en Madrid a las 9 de la mañana puede estar a las 12 de esa misma mañana bañándose en la playa de Orihuela».

Destacó el que también hubiera cambiado la fisonomía de su ciudad en la que se llevó a cabo el soterramiento de las vías del tren que era también una demanda histórica y que seguramente no se hubiera producido sin el AVE y que ha significado darle a la ciudad un impulso para su expansión hacia la parte donde antes hacía una cicatriz, «así que el AVE solo traído cosas positivas». Claro que lo logrado no ha llegado solo «hubo que pelear mucho y ahora seguimos trabajando con el incremento de frecuencia y la posibilidad, de que la conexión Madrid-Orihuela no solamente llegue a Orihuela ciudad, sino a Orihuela Costa y que podamos sacar el billete por lanzadera hasta nuestra costa a 35 kilómetros del centro.

Otro de los apartados que destacó el alcalde fue el de, en cierta manera, haberse fijado el destino Orihuela.A este respecto explicó que «había mucha gente que antes pasaba por Orihuela y no paraba en la ciudad y ahora, con el AVE, como ganan tiempo sí lo hacen.Además, muchos se venían por carretera para llegar de Madrid a la costa y no tenían que pasar por Orihuela centro, pero ahora muchos sí lo hacen».

Todo favorable

Para el primer edil «con ello de alguna manera se están favorecido el comercio, la hostelería y otros sectores económicos y sin duda se aprovechan los grandes retos para seguir avanzando». Es lo que parece que Orihuela no ha dejado de hacer desde que llegara elAVE cuya presencia se ha revelado dinamizadora «no solamente en nuestra ciudad, sino de toda la comarca».

Vegara insistió en que la puesta en marcha de esta infraestructura ha implicado beneficios. «y las pegas que se pueden tener son mucho menos contundentes que las ventajas».