«La llegada del AVE marcará un antes y un después en Vera» Martín Gerez Clemente, candidato del PSOE en Vera para las elecciones municipales del 26M. / IDEAL Martín Gerez, candidato a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Vera por el PSOE, repasa con IDEAL el presente y el futuro del municipio DANIEL SERRANO Vera Lunes, 29 abril 2019, 23:09

El candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Vera, Martín Gerez Clemente, ha comentado en una entrevista concedida a IDEAL los motivos de su vuelta a la política; la candidatura que le acompañará de cara a las elecciones municipales, en la que ha 'fichado' a algunos miembros del actual equipo de gobierno; cómo ve él al municipio de Vera; los proyectos de futuro para mejorar la localidad; y, como no podía ser de otra manera, los resultados de las elecciones generales en los que su formación política ha salido tremendamente reforzada.

-¿Cómo ha sido su vuelta a la política después de tantos años?

-Llevo prejubilado un par de años, el PSOE -del que es militante de la Agrupación Local de Vera desde 1983- me pidió que pensase la posibilidad de ser candidato y a mi me gusta la política activa, fui concejal en Vera en la legislatura 1983-1987 y por trabajo lo tuve que dejar. Después de 32 años me pareció oportuno volver a devolver parte de lo que he aprendido en mi trayectoria profesional.

-En su lista ha 'fichado' a miembros del actual equipo de gobierno. ¿Cómo es su candidatura?

-La mayoría son gente muy experimentada ya que algunos llevan más de dos décadas en la política local y siempre se han movido en el ámbito de la izquierda. A mi me pareció que este era un momento interesante para cerrar el cisma que hubo en el PSOE hace muchos años. La no presencia de Félix López en el proceso electoral abría un campo inmenso a una candidatura de izquierdas que integrase distintas sensibilidades.

-¿Cómo ve el municipio de Vera?

-Los puntos fuertes de la localidad hay que centrarlos en su realidad turística, que es inmensa. Hay un turismo residencial y una dotación hotelera importante, por lo que habrá que intentar 'desestacionalizar' la llegada de visitantes. Además en el terrero residencial tiene un potencial enorme. Igualmente la llegada del AVE, con la futura estación, marcará un antes y un después para la zona. En cuanto al principal problema del municipio creo que es su dualidad. En Vera hay barrios que hay que poner al día, dotarlos de servicios y mejorarlos. Además hay que hacer un trabajo que tiene que ser continuo para poner en valor el casco histórico y conseguir que vuelva la gente a vivir en el centro y vuelva a haber actividad comercial.

-¿Una de las zonas más complicadas es Vera playa?

-Es cierto que los vecinos de la playa tienen una sensación de abandono, pero yo creo que no es así, que los servicios básicos llegan a todas partes. Si bien es verdad que trabajaremos para cambiar esa sensación y evidentemente que noten una mejora de servicios. El Ayuntamiento de Vera acaba de hacer una inversión de casi un millón de euros en cambiar el sistema de luminarias que es espectacular. Vamos a seguir potenciando la zona costera porque si no hay buenos servicios dejarán de venir residentes y eso sería absurdo.

-¿Cuáles serán los grandes proyectos del PSOE en Vera?

-Creemos que hay un proyecto estrella que es la llegada del AVE y ahí vamos a trabajar y a insistir para que no se dilate más y sea una realidad. También hay que terminar el desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha y hay que intentar que continúe hasta la autovía para que la conexión con la costa sea rápida y eficiente. Además pensamos en la posibilidad de trabajar en la construcción de un paseo marítimo en la playa de Puerto Rey y el Playazo de Vera. Sin duda alguna, también creemos que el bulevar de la costa es un proyecto que puede cambiar la imagen de todo el litoral. En relación al pueblo hay que revitalizar el centro y la plaza de abastos para reconvertirla en un espacio de ocio y comercial; mejorar el barrio de la alfarería. En el centro también queremos reactivar el proyecto de las casas nuevas, que puede dotar a Vera de viviendas, locales comerciales, espacios administrativos o aparcamientos. Y, sin dudarlo, trabajaremos en el encauzamiento del río Antas para convencer a la administración central, que nos atienda y priorice este proyecto porque es un problema que se tiene que atajar.

-¿Cómo valora los resultados de las elecciones generales?

-Desde Vera hacemos una valoración muy positiva porque entendemos que implica un cambio de signo ya que en otros momentos los resultados nacionales no han tenido la misma correspondencia en Vera y ahora nos hemos convertido en la primera fuerza. Vamos a trabajar con mucha humildad para que los vecinos sigan apostando por el progreso de nuestro municipio.

-Para finalizar, ¿qué le diría a los veratenses?

-Que vuelvo a la vida política de Vera con muchísima ilusión para retomar lo que aprendí a hacer hace muchísimos años. Vengo a ofrecerle mi experiencia profesional, mis ganas de trabajar y todo mi tiempo para hacer un pueblo más igualitario, más solidario, más ameno y ocioso y que tenga muchísima más proyección para las generaciones actuales y futuras.