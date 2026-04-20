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Helicóptero de Salvamento, en una imagen de archivo. R. I.

Localizan a salvo a un joven desaparecido en la costa de Mojácar

Salvamento Marítimo inició este domingo un dispositivo de búsqueda tras recibir un aviso sobre su posible caída al mar

Europa Press

Almería

Lunes, 20 de abril 2026, 12:42

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Un joven de 29 años ha sido localizado en buen estado después de que su desaparición en la costa de Mojácar llevara en la noche ... de este domingo al despliegue de un dispositivo de búsqueda aérea, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

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