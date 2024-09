María Paredes Moya Vera Martes, 10 de septiembre 2024, 11:40 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Convento de la Victoria de Vera acogió ayer la presentación del cartel y la programación de las Fiestas patronales de la localidad, en honor a su patrón San Cleofás, que se celebrarán del martes 24 al domingo 29 de septiembre «con una completa y variada programación de actividades pensadas para todos los gustos, edades y aficiones» según ha anunciado la concejal de Festejos, Antonia Marín, quien ha destacado el gran número de jornadas de las Fiestas debido a que la festividad de San Cleofás, este año recae en miércoles 25 de septiembre.

La edil veratense, acompañada por el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, y el diseñador de la obra, José Ramón París, han sido los encargados de presentar el cartel anunciador de las Fiestas, y desgranar la programación donde podemos encontrar «actuaciones del gusto de todos los públicos, con el concierto de Los Rebujitos el jueves 26 y el de David Civera el viernes día 27, o la actuación de todo un clásico como es Locomía el martes 24, que servirá para amenizar el inicio de la Feria con la gala de elección de las reinas y damas».

Por su parte, el alcalde de Vera, ha resaltado que «tras una gran temporada turística, donde nuestras playas y establecimientos hosteleros han lucido un aspecto extraordinario, a rebosar de turistas y visitantes, el verano llega a su fin con los Festivales de Arte y el inicio de los días grandes de nuestra Feria, que inundará de ilusión, color, música y diversión nuestro municipio con una programación pensada para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar y participar». El alcalde veratense ha querido aprovechar la ocasión para mostrar su gratitud «a todas las personas que han participado y colaborado en la preparación de estas fiestas, ya que gracias a ellos las Feria de Vera sigue siendo una de las mejores y más importantes de la provincia de Almería».

Además de los conciertos de gran nivel el consistorio ha programado otras actuaciones y espectáculos que complementarán el ambiente de las carpas y las tradicionales casetas del recinto ferial para disfrutar tanto de la feria del medio día como de la noche, en un «Palmeral» donde la querida ex directora del CEIP Cuatro Caños, doña Marita Pérez Redondo proclamará su discurso como pregonera de la Feria.

Durante la presentación se ha anunciado que las tradicionales distinciones locales irán a parar a las figuras del piloto de coches de radiocontrol Francisco Flores González conocido como «Paquillo Flores»; a Felipe Navarro Alonso, por su contribución y dedicación al fútbol local, tanto en el C.D. Vera como en las escuelas deportivas municipales; a los representantes de Misión Compartida de Vera en el año en el que se celebra el 175 aniversario del nacimiento de la Madre Paula; y a la comparsa «Los Lindrines».

Una obra de arte como cartel

El cartel anunciador de la Feria de Vera 2024 es obra del reconocido artista, diseñador gráfico e ilustrador José Ramón París Piñero, propietario de la galería y sala de exposiciones Cuatro Caños, quien explicó durante la presentación que «la imagen de las Fiestas Patronales está inspirado en la propia Vera, principalmente en cuatro elementos compositivos: en su gente, en su historia, en su tradición y en la energía que se respira en cada rincón durante las Fiestas. Vera con su luz, siempre ha sido para mí fuente de inspiración. La bailarina flamenca en el centro, en el corazón de una explosión de colores, simboliza la alegría, la pasión y luminosidad que caracterizan nuestras fiestas. Los colores vibrantes potencian la energía y el dinamismo de esta composición. Los círculos luminosos representan esos momentos especiales que vivimos juntos, los abrazos, las risas los recuerdos agradables que creamos año tras año.

Una creación que surge de la profunda conexión con la riqueza cultural y emocional que el arte del flamenco encarna. El flamenco, con su pasión y su intensidad, es mucho más que una danza; es una expresión visceral que comunica sentimientos y tradiciones arraigadas en la historia. Al elegir plasmar a una bailarina en movimiento, el diseñador ha querido capturar no solo su destreza técnica, sino también la energía que emana de su ser. Los lunares de su vestido, simbolizan la alegría y la vivacidad de esta danza. Sin embargo, en bajo la interpretación de José Ramón Parías, los ha transformado en círculos de luz y color que parecen desprenderse del vestido. Esta decisión refleja la idea de que la danza no solo es un acto físico, sino también una manifestación de emociones que se expanden y se proyectan en el entorno. Los círculos de luz representan la esencia del flamenco. Círculos que fluyen hacia el exterior, que transmiten la idea de que el arte tiene el poder de romper barreras y conectar a las personas. La bailarina, a través de su movimiento, no solo cuenta una historia personal, sino que también comparte una parte de su cultura con el mundo. Cada círculo de color simboliza la diversidad de emociones que el flamenco puede evocar: alegría, tristeza, nostalgia, amor y libertad que emana de su arte.

Un calendario lleno de actividades para todos los gustos La inauguración oficial de las Fiestas de Vera tendrá lugar el martes día 24 con el tradicional chupinazo a las 20:00 horas, la apertura del recinto ferial, la lectura del pregón y la gala de elección de las Reinas y Damas amenizada por la actuación del mítico grupo Locomía. Los tradicionales pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda Municipal, desfilarán esa misma tarde por las principales calles de la localidad. El miércoles 25 , festividad del patrón de Vera, San Cleofás, a partir de las 13:00 horas se inaugurará la feria del medio día en el recinto ferial de El Palmeral donde además se celebrará el Día del Niño, en el que los más pequeños disfrutarán de las atracciones a precios reducidos y abiertas ininterrumpidamente desde las 13:00 horas, permaneciendo sin ruido y con iluminación fija de 13:00 a 18:00 horas, lo que beneficiará especialmente a las personas con hipersensibilidad auditiva y visual así como a los niños con trastorno en el espectro autista. A las 18:00 horas se celebrará la Santa Misa en la iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación y a continuación la solemne Procesión. Durante la noche se llevarán a cabo las actuaciones de las academias locales de baile. El jueves 26 de septiembre tendrá lugar el tradicional desayuno para los mayores de la localidad y por la tarde se celebrará la tradicional Corrida de Cintas en la Calle Isabel la Católica, donde los participantes serán acompañados por las Reinas y Damas de Honor con la actuación de una charanga durante el recorrido. Durante la noche del jueves tendrá lugar el concierto de Los Rebujitos en el escenario central del Recinto Ferial de El Palmeral. El viernes 27 se llevará a cabo el tradicional desfile de carrozas, pasacalles y charangas por las calles del municipio. Por la noche será el turno de la actuación de David Civera y a continuación la fiesta continuará con la orquesta Millenium. El sábado 28 celebrará el día del turista con la entrega de claveles por parte de las Reinas y Damas de Honor a los visitantes y veratenses en la Plaza Mayor y casco histórico. Durante la jornada del sábado las atracciones permanecerán abiertas ininterrumpidamente desde las 13:00 horas, permaneciendo sin ruido y con iluminación fija de 13:00 a 18:00 horas. La noche del sábado será amenizada por la orquesta Millenium. El domingo 29 , a las 17:30 horas se celebrará la gran corrida de toros con los diestros Emilio de Justo, David Galván y Fernando Adrián, con toros de José Luis Marca. Por la noche será el turno de la actuación de la «Rondalla de Mayores» y «Sol y Luna» donde el castillo de fuegos artificiales pondrá el punto y final a unos intensos días de festejos. Además, el Recinto Ferial contará con servicio de ludoteca durante las jornadas del viernes y el sábado, y a partir del miércoles se habilitará el «trenecito de feria», un servicio de trasporte totalmente gratuito para acceder desde el casco urbano al recinto ferial.