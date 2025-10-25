Lorenzo Belmonte Navarro, Hijo Predilecto de Pulpí Fundador y alma máter de Primaflor ha sido pionero en el desarrollo del sector agrícola, impulsando proyectos que han situado a este municipio a la vanguardia de la agricultura internacional

Antonio Cáceres Pulpí Sábado, 25 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El municipio de Pulpí ha vivido este sábado un día histórico y muy emotivo con el acto de nombramiento de Lorenzo Belmonte como Hijo Predilecto de la localidad, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria de una de las figuras más destacadas e influyentes de este municipio y de la provincia de Almería.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; la exministra Isabel Tocino; el presidente de Aguas del Almanzora, José Caparrós; y familiares del homenajeado, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha rendido un merecido homenaje a una vida dedicada al trabajo, la innovación y el compromiso con su tierra.

Fundador y alma máter de Primaflor, Lorenzo Belmonte ha sido pionero en el desarrollo del sector agrícola pulpileño, impulsando proyectos que han situado a este municipio del Levante almeriense a la vanguardia de la agricultura internacional, especialmente, en el cultivo de hoja.

Su visión empresarial, su compromiso con el agua, la sostenibilidad, la innovación y el bienestar de sus vecinos lo han convertido en un ejemplo de esfuerzo, humildad y generosidad.

Ampliar

El acto contó con momentos muy especiales, como la proyección de un vídeo homenaje, las intervenciones de familiares y amigos, la música del pianista Diego Díaz y la lectura del acuerdo plenario por el que el Ayuntamiento de Pulpí le concede oficialmente el título de Hijo Predilecto.

Tras la entrega del pergamino acreditativo, medalla y pin de Pulpí por parte del presidente de Diputación de Almería, del alcalde y del teniente de alcalde, Juanba López, Lorenzo Belmonte ha compartido con todos los presentes anécdotas de su vida, su amor por su pueblo y palabras de gratitud hacia su familia, amigos y paisanos.

«Lorenzo Belmonte es ejemplo de diálogo y entendimiento, siempre ha buscado el consenso. Por eso, yo y en nombre de todos los pulpileños, quiero dar las gracias de corazón a Lorenzo, por todo lo que has hecho por este pueblo y por la sociedad en general, por el gran referente que eres para todos nosotros, quienes nos sentimos muy orgullosos de ti», ha destado el alcalde de Pulpí.

El evento ha concluido con la interpretación de los himnos de Andalucía y España, una foto de familia y un brindis institucional en el hall del Espacio Escénico, en un ambiente de emoción y orgullo compartido.

Desde el Ayuntamiento han felicitado a Lorenzo Belmonte, «nuevo Hijo Predilecto de Pulpí, por su ejemplo de vida, su contribución al desarrollo de nuestro municipio y por llevar siempre el nombre de Pulpí con orgullo allá donde va».