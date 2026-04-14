Lunar Cable Park busca el liderazgo nacional en la Wings For Life World Run

El municipio de Cuevas del Almanzora se prepara para escribir un nuevo capítulo de oro en su historia deportiva y solidaria. El próximo domingo 10 ... de mayo, las instalaciones del Lunar Cable Park volverán a transformarse en el epicentro mundial de la inclusión con la celebración de la tercera edición de la Wings For Life World Run. Tras el arrollador éxito cosechado en el año 2025, ejercicio en el que la sede almeriense logró posicionarse como la segunda con mayor volumen de participación de toda España, la organización y el consistorio local han fijado para este 2026 un objetivo ambicioso y cargado de simbolismo: alcanzar el número uno en el ranking nacional, convirtiendo a la provincia en el principal bastión de esta causa global.

Bajo el lema «Correr por los que no pueden», esta carrera organizada por la Red Bull Wings 4 Life Foundation presenta una naturaleza única que la distingue de cualquier otro evento atlético en el mundo. Su formato innovador prescinde de una meta física tradicional; en su lugar, es la propia meta la que persigue a los participantes. A través del denominado Catcher Car, un coche de meta virtual, los corredores, caminantes o ciclistas inician su recorrido hasta que son alcanzados por el vehículo, lo que permite que personas de cualquier condición física y edad compitan simultáneamente y compartan el mismo espacio de superación. Lo más relevante de esta iniciativa, no obstante, reside en su carácter benéfico, ya que el cien por cien de las inscripciones se destina íntegramente a proyectos de investigación médica internacional que buscan encontrar una cura definitiva para las lesiones de médula espinal.

La edición de este año se presenta especialmente emocionante gracias a la participación de figuras de primer nivel internacional que elevan el prestigio de la cita en Cuevas del Almanzora. Entre los asistentes confirmados destaca la presencia de Ben Leclair, el atleta canadiense y embajador global de Red Bull. Considerado una auténtica leyenda del wakeboard, Leclair compartirá con los participantes su inspiradora historia de resiliencia tras haber sufrido una lesión medular en el año 2016, encarnando el espíritu mismo de la fundación. Junto a él, la catalana Telma Cester, cuatro veces Campeona del Mundo de Wakeskate y figura clave del deporte femenino en nuestro país, se unirá una vez más al evento para liderar al pelotón de atletas de élite y dar visibilidad a una problemática que afecta a miles de personas en todo el planeta.

Uno de los hitos que consolidan a Lunar Cable Park como un referente del deporte inclusivo es la conformación del mayor pelotón adaptado de toda Andalucía. Para esta tercera edición, se espera que más de cuarenta atletas en silla de ruedas tomen la línea de salida, contando entre sus filas con el deportista local Juan José Camacho. Esta masiva afluencia de deporte adaptado refuerza el mensaje de que el deporte debe ser, ante todo, un espacio sin barreras. Para los responsables de la organización, esta causa posee un matiz profundamente personal, ya que la comunidad del cable park ha vivido de cerca la transformación de amigos y atletas tras sufrir lesiones medulares, lo que convierte cada kilómetro recorrido en un acto de esperanza y compromiso real.

Desde el ámbito institucional, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Miriam Quintana, ha realizado un llamamiento a la movilización ciudadana para demostrar que el municipio es un referente de solidaridad. La edil ha subrayado la importancia de apoyar esta causa, recordando que el evento no solo sitúa a la localidad en el mapa deportivo internacional, sino que contribuye directamente al avance de la ciencia médica. Con el reloj marcando la cuenta atrás para el 10 de mayo a las trece horas, Almería se dispone a demostrar que su capacidad de unión y su entrega solidaria no tienen límites, persiguiendo el sueño de liderar la participación nacional y, sobre todo, de acercar un poco más la solución para quienes sueñan con volver a correr.