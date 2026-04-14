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Cuevas del Almanzora

Lunar Cable Park busca el liderazgo nacional en la Wings For Life World Run

Tras alcanzar el segundo puesto en participación en 2025, el municipio almeriense se prepara para batir récords en una cita que une a atletas de élite y deporte inclusivo por la cura de las lesiones medulares

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Martes, 14 de abril 2026, 11:07

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El municipio de Cuevas del Almanzora se prepara para escribir un nuevo capítulo de oro en su historia deportiva y solidaria. El próximo domingo 10 ... de mayo, las instalaciones del Lunar Cable Park volverán a transformarse en el epicentro mundial de la inclusión con la celebración de la tercera edición de la Wings For Life World Run. Tras el arrollador éxito cosechado en el año 2025, ejercicio en el que la sede almeriense logró posicionarse como la segunda con mayor volumen de participación de toda España, la organización y el consistorio local han fijado para este 2026 un objetivo ambicioso y cargado de simbolismo: alcanzar el número uno en el ranking nacional, convirtiendo a la provincia en el principal bastión de esta causa global.

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