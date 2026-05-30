Luz verde al convenio para construir el Edificio Multifuncional Comarcal

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ratificó el viernes en sesión plenaria ordinaria el convenio de colaboración suscrito entre la administración municipal, la Diputación Provincial de ... Almería y la entidad pública Galasa para la construcción del nuevo Edificio Multifuncional Comarcal. Asimismo, el pleno otorgó su aprobación al estudio de detalle correspondiente a la parcela donde se emplazará la futura infraestructura, la cual contará con una superficie edificada de 1.170 metros cuadrados.

El proyecto, según trasladó el Consistorio en un comunicado, cuenta con un presupuesto total de 2.800.000 euros y destaca por una óptima eficiencia en la gestión de los recursos públicos, conllevando una aportación municipal de «únicamente» 425.000 euros.

«Esta contención del gasto para las arcas locales es posible gracias a la aportación de la institución provincial y a la cofinanciación articulada mediante los fondos europeos Feder», indicó el Ayuntamiento de Huércal-Overa.

También valoró la entidad local que la implantación de este nuevo servicio en el municipio redundará en un beneficio directo para la ciudadanía, al centralizar prestaciones esenciales y acoger la actividad de la Mancomunidad de Municipios, lo que, espera, potenciará la dinamización socioeconómica de la localidad.

Este edificio, que acogerá servicios comarcales, forma parte de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado del Levante Almeriense 2030 impulsado por la Diputación de Almería con los objetivos de dinamizar la economía, cohesionar el territorio, garantizar la eficiencia hídrica y la resiliencia climática y mejorar la inclusión y la calidad de vida.