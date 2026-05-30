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Huércal-Overa

Luz verde al convenio para construir el Edificio Multifuncional Comarcal

Esta nueva instalación cuenta con 2,8 millones de presupuesto, de los que el Ayuntamiento aporta 425.000 euros

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Imagen virtual de la nueva edificación multifuncional del municipio huercalense.
Imagen virtual de la nueva edificación multifuncional del municipio huercalense.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ratificó el viernes en sesión plenaria ordinaria el convenio de colaboración suscrito entre la administración municipal, la Diputación Provincial de ... Almería y la entidad pública Galasa para la construcción del nuevo Edificio Multifuncional Comarcal. Asimismo, el pleno otorgó su aprobación al estudio de detalle correspondiente a la parcela donde se emplazará la futura infraestructura, la cual contará con una superficie edificada de 1.170 metros cuadrados.

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Luz verde al convenio para construir el Edificio Multifuncional Comarcal

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