Luz verde a la recuperación ambiental del 'Hoyo del Gato': la Junta adjudica por 2,4 millones el sellado del vertedero de Cuevas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo para resolver uno de los problemas ambientales históricos ... del municipio de Cuevas del Almanzora. Tras completar el proceso de licitación pública, la administración autonómica ha adjudicado las obras para el sellado y clausura definitiva del vertedero de residuos inertes de la localidad, situado en el emblemático paraje de 'Hoyo del Gato'. El contrato ha sido otorgado a la empresa 'Transformaciones y Embalses Parra, S.L.' por un importe total que asciende a los 2,4 millones de euros. Esta ambiciosa actuación no solo pretende cerrar una etapa de mala gestión de residuos, sino que busca la regeneración paisajística completa de una zona que durante años ha sufrido un elevado impacto visual y ecológico debido a la acumulación de materiales de construcción y otros desechos no peligrosos.

El proyecto técnico diseñado para el 'Hoyo del Gato' se enmarca en una política global de la Junta de Andalucía orientada a la mejora del entorno natural y a la profesionalización de la gestión de residuos en toda la comunidad. La intervención se centrará en la restauración de los espacios degradados para recuperar su valor ecológico original. Los técnicos encargados del plan han subrayado que el objetivo es garantizar que, una vez finalizadas las obras de ingeniería y restauración vegetal, la zona no vuelva a ser vulnerable a la aparición de nuevos focos de vertidos incontrolados. Para ello, se establecerán medidas de vigilancia y barreras físicas que impidan la reactivación de este antiguo depósito, integrándolo de nuevo en el ecosistema local de forma segura y sostenible.

Esta actuación en Cuevas del Almanzora no es un hecho aislado, sino que constituye una pieza fundamental del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRA 2030). Esta hoja de ruta estratégica tiene como meta prioritaria la clausura y restauración de todos aquellos antiguos vertederos de la región que representan un riesgo para el medio ambiente o la salud pública. Al amparo de este plan, la Junta está ejecutando una limpieza sistemática de puntos negros de vertido para fomentar la regeneración medioambiental de las áreas afectadas, transformando zonas de acumulación de basura en terrenos recuperados para la flora y fauna autóctona, dotando así al territorio de una mayor resiliencia ante el cambio climático.

Desde el punto de vista técnico, la complejidad de la obra en el 'Hoyo del Gato' requiere de una serie de fases altamente especializadas. El proyecto, que cuenta con el respaldo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluye en primer lugar la estabilización de los taludes y de los residuos ya existentes para evitar desprendimientos. Posteriormente, se procederá a la cobertura del terreno con diversas capas de sellado impermeabilizante que evitarán filtraciones y, finalmente, se llevará a cabo una restauración vegetal exhaustiva. Además, se implementarán sistemas de drenaje perimetrales que permitan gestionar correctamente las aguas pluviales, evitando que la escorrentía degrade las capas de sellado o transporte lixiviados hacia otras zonas del paraje.

La inversión destinada a este municipio almeriense se integra en un plan global mucho más ambicioso, dotado con un presupuesto de aproximadamente 33,5 millones de euros, que la Junta de Andalucía dedicará a la clausura y restauración de vertederos en múltiples localidades de las ocho provincias durante los próximos años. El uso de los fondos FEDER subraya la importancia de la colaboración institucional para alcanzar los objetivos de economía circular y protección del suelo. Con esta inyección económica, se pretende no solo borrar la huella negativa de décadas de vertidos ilegales, sino también concienciar a la población sobre la necesidad de utilizar los canales oficiales de gestión de residuos para prevenir la proliferación de nuevos focos que dañen el patrimonio natural andaluz.

Con la adjudicación de estas obras en Cuevas del Almanzora, la provincia de Almería sigue avanzando con paso firme en su proceso de descontaminación del suelo. Esta intervención se suma a las que ya se han llevado a cabo o están en proceso de ejecución en otros puntos de la geografía almeriense, como los vertederos de Albox, Líjar y Castro de Filabres. Asimismo, la administración autonómica ya tiene la vista puesta en las próximas actuaciones previstas en los municipios de Berja y Bayarque. De este modo, se completa un círculo de protección ambiental que sitúa a la provincia a la vanguardia de la recuperación de espacios degradados, devolviendo a los ciudadanos el uso y disfrute de sus parajes naturales en condiciones óptimas de salubridad y belleza.