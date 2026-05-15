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Luz verde a la recuperación ambiental del 'Hoyo del Gato': la Junta adjudica por 2,4 millones el sellado del vertedero de Cuevas

La intervención, financiada con fondos europeos, permitirá regenerar un paraje degradado por vertidos incontrolados y se integra en la estrategia andaluza para la clausura definitiva de antiguos depósitos de residuos

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Luz verde a la recuperación ambiental del &#039;Hoyo del Gato&#039;: la Junta adjudica por 2,4 millones el sellado del vertedero de Cuevas

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo para resolver uno de los problemas ambientales históricos ... del municipio de Cuevas del Almanzora. Tras completar el proceso de licitación pública, la administración autonómica ha adjudicado las obras para el sellado y clausura definitiva del vertedero de residuos inertes de la localidad, situado en el emblemático paraje de 'Hoyo del Gato'. El contrato ha sido otorgado a la empresa 'Transformaciones y Embalses Parra, S.L.' por un importe total que asciende a los 2,4 millones de euros. Esta ambiciosa actuación no solo pretende cerrar una etapa de mala gestión de residuos, sino que busca la regeneración paisajística completa de una zona que durante años ha sufrido un elevado impacto visual y ecológico debido a la acumulación de materiales de construcción y otros desechos no peligrosos.

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Luz verde a la recuperación ambiental del 'Hoyo del Gato': la Junta adjudica por 2,4 millones el sellado del vertedero de Cuevas

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