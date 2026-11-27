Mojácar se prepara para vivir uno de los días más especiales del año. Este sábado, 28 de noviembre, el municipio dará la bienvenida a la ... Navidad con una jornada dedicada al universo Disney, que combinará actividades infantiles, espacios tematizados, música en directo y el esperado encendido de la iluminación navideña.

Bajo el lema 'Blanca Navidad', el Ayuntamiento de Mojácar ha organizado una programación pensada para que vecinos y visitantes, especialmente, los más pequeños, disfruten de una experiencia llena de fantasía, emoción y espíritu navideño.

La celebración comenzará a las 12 horas con la Fiesta Disney, que transformará diferentes rincones del casco histórico en escenarios inspirados en algunas de las películas más emblemáticas de Disney.

La Plaza Nueva estará dedicada a Coco y Stitch; la del Arbollón albergará un gran castillo Disney; la del Frontón estará ambientada en Dumbo; y la del Parterre estará dedicada a Frozen y Aladdín. Por su parte, el Ayuntamiento contará con una ambientación inspirada en Ratatouille y la Cueva Mariquita La Posá recreará el universo de El Rey León.

Entre las 12 y las 16 horas, la Plaza Nueva acogerá diferentes talleres infantiles, entre los que se incluyen la elaboración de pulseras de Mickey y Minnie, la creación de adornos navideños inspirados en Disney y sesiones de pintacaras. Las actividades contarán con ocho monitores, tres de ellos dedicados al pintacaras.

Asimismo, la calle Glorieta dispondrá de una zona de food trucks, que permitirá disfrutar de una variada oferta gastronómica durante la jornada.

La ambientación de las plazas se mantendrá hasta el inicio del concierto y, a las 17.30 horas, la música tomará el protagonismo en la Plaza Nueva con un concierto dedicado al universo Disney, acompañado por la Banda Municipal de Música de Mojácar; una propuesta que permitirá al público revivir algunas de las melodías más reconocibles de estas historias que han acompañado a distintas generaciones.

El momento más esperado llegará a las 19 horas, también en la Plaza Nueva, con el tradicional encendido de la iluminación navideña, acompañado de un espectáculo piromusical que marcará oficialmente el comienzo de las celebraciones de Navidad en Mojácar.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mojácar ha afirmado en una nota de prensa que busca convertir el inicio de la Navidad en una celebración compartida, «ofreciendo una jornada de ocio y convivencia para todas las edades, en la que la música, la fantasía y la ilusión se unirán para dar la bienvenida a una 'Blanca Navidad'».