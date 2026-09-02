Manuel Vera y Almudena Pérez, pregonero y diseñadora del cartel de las fiestas de Huércal-Overa

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha desvelado los nombres de las dos figuras clave para sus próximas fiestas patronales. Manuel Vera Ballesta ha sido designado ... como pregonero oficial mientras que Almudena Pérez Jiménez será la encargada de ilustrar el cartel anunciador de la Feria 2026.

El alcalde de la localidad, Domingo Fernández, acompañado por la concejal de Cultura, Juani Egea, ha mantenido un encuentro en el Consistorio con ambos protagonistas para trasladarles personalmente su felicitación. «Ambos representan a la perfección el arraigo, el talento y la identidad de nuestro pueblo, y estamos seguros de que desempeñarán un papel brillante en nuestra semana grande», ha declarado el regidor durante esta cita.

Por su parte, tanto el pregonero como la ilustradora han expresado su profunda gratitud al Ayuntamiento por esta oportunidad, confesando «sentir un enorme orgullo y la bonita responsabilidad de representar a su municipio en unos días tan señalados».

El pregonero

Nacido el 13 de junio de 1969 en la huercalense calle Carril, Manuel Antonio Vera Ballesta es una figura enormemente querida y activa en la vida social y cultural del municipio. Sus años de formación transcurrieron en el Colegio Virgen del Río y el histórico Instituto Cura Valera, consolidando después su vocación al graduarse como Maestro de Educación Primaria, especialista en Educación Musical, por la Universidad de Granada. Profesionalmente, cuenta con una sólida trayectoria docente en el Cuerpo de Maestros de la Región de Murcia.

Desde 1988 es miembro de la prestigiosa Tuna de Magisterio de Murcia, con la que ha recorrido los principales teatros de España, alzándose en 2018 con el premio al Mejor Solista en el certamen nacional de Villacarrillo. En su tierra, es un auténtico motor de la música en vivo: ha sido fundador de grupos tan recordados en las actuaciones de la Feria como A la bin bon Band, Los intocables & Cía y Arrumbao, y en la actualidad sigue derrochando talento como vocalista de la formación Kaliqueños.

A su faceta musical y educativa se une su profunda fe y su compromiso cofrade. Participa de forma muy activa en la vida parroquial de Huércal-Overa, es miembro de la sección local de la Adoración Nocturna Española y aporta su talento musical cantando en el coro de la parroquia. En el ámbito de la Semana Santa, es miembro de la Real Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y San Juan (Paso Blanco), donde ha ocupado puestos de gran responsabilidad como Capataz de Nuestro Señor de la Caída y de la propia Virgen de las Angustias, siendo además un firme defensor de la divulgación audiovisual e histórica del patrimonio de su hermandad. En definitiva, un huercalense que aúna enseñanza, fe, cultura, tradición y fiesta.

La ilustradora

Almudena Pérez Jiménez asume el reto de poner imagen a la Feria 2026. Aunque vivió en Tíjola hasta los 7 años, se trasladó a Huércal-Overa cuando sus padres abrieron el Restaurante Pizzería La Artesa, haciendo de este municipio su verdadero hogar. Criarse en el seno de un negocio familiar le inculcó unos férreos valores de esfuerzo, constancia, trabajo y humildad.

Su vocación artística comenzó a perfilarse durante el Bachillerato de Artes en el IES Cura Valera, donde, observando desde la puerta las clases de Photoshop que impartía Diego Bonillo, descubrió su fascinación por la creación digital. Decidida a formarse, estudió Imagen y Sonido y, posteriormente, Fotografía Artística en la Escuela de Artes de Almería, donde se adentró en el mundo de la fotografía analógica y el laboratorio. Fue durante sus prácticas en Clemente Jiménez Fotógrafos cuando descubrió su verdadera pasión: fotografiar familias y niños.

En 2016 abrió su propio estudio en Huércal-Overa. Acompañada siempre por el apoyo de su marido, Juan Luis, y marcada profundamente por el nacimiento de sus hijos, Sofía y Jorge, Almudena entiende la fotografía como una herramienta indispensable para conservar la memoria, viendo crecer año tras año a las familias que pasan por su objetivo.

Ante la llamada del alcalde proponiéndole ser la autora del cartel, su primera reacción fue de sorpresa al no considerarse estrictamente diseñadora. Sin embargo, como artista creadora de imágenes e historias, Almudena decidió salir de su terreno habitual y aceptar este reto para crear algo muy especial para el pueblo en el que ha crecido y desarrollado su vida.

Desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa invitan a todos los ciudadanos y visitantes a prepararse para una Feria 2026 que promete ser inolvidable.