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Manuel Vera y Almudena Pérez, pregonero y diseñadora del cartel de las fiestas de Huércal-Overa

El Ayuntamiento confirma los nombres de los encargados de anunciar y difundir las fiestas patronales: «Ambos representan a la perfección el arraigo, el talento y la identidad de nuestro pueblo»

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El alcalde y la concejala de Cultura, con el pregonero y la ilustradora.

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Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha desvelado los nombres de las dos figuras clave para sus próximas fiestas patronales. Manuel Vera Ballesta ha sido designado ... como pregonero oficial mientras que Almudena Pérez Jiménez será la encargada de ilustrar el cartel anunciador de la Feria 2026.

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Manuel Vera y Almudena Pérez, pregonero y diseñadora del cartel de las fiestas de Huércal-Overa

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Manuel Vera y Almudena Pérez, pregonero y diseñadora del cartel de las fiestas de Huércal-Overa