Marco Topo, un juego interactivo 'made in Vera' como atractivo para el turismo familiar Se trata de un juego de exploración educativa que permite que familias con menores de entre 5 y 12 años se muevan por el núcleo urbano y el litoral de Vera de manera autónoma

Marcos Tárraga Almería Martes, 26 de agosto 2025, 13:48

El alcalde de Vera, Alfonso García, ha dado a conocer a los niños que participan en la Ludoteca Municipal de verano el juego interactivo Marco Topo, una actividad que, según ha señalado el primer edil veratense, «está pensada para ofrecer un nuevo atractivo al turismo familiar de Vera y de toda la comarca».

Se trata de un juego de exploración educativa que permite que familias con menores de entre 5 y 12 años se muevan por el núcleo urbano y el litoral de Vera de manera autónoma, realizando una visita autoguiada con pruebas gamificadas de exploración que ponen en valor el rico patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

Esta aventura de Marco Topo comprende dos recorridos señalados en un mapa de papel con una docena de pruebas cada uno. Se accede, según ha detallado el Consistorio veratense, a los contenidos a través de una app web en la que se plantean diferentes retos y preguntas que invitan a explorar y descubrir Vera de forma divertida para los más pequeños de la casa.

Para jugar a Marco Topo solo hace falta conseguir, de manera gratuita, el mapa de juego en la Oficina de Turismo y disponer de un teléfono móvil con conexión a internet. Una vez que la familia tiene el mapa, introduce el código de la aventura (MTVERA) en la página web de Marco Topo y comienza a jugar.

El juego consiste en recorrer los lugares señalados en el mapa, resolver diferentes retos con el teléfono móvil y colocar, a modo de logro, la pegatina correspondiente a cada prueba superada. Al finalizar, los participantes recibirán un diploma en el correo electrónico con el que se hayan registrado.

Marco Topo y sus amigos tienen aventuras de turismo familiar en más de 150 destinos de España. Desde que el proyecto se puso en marcha en 2015, se han realizado más de 150.000 juegos online en los destinos asociados.

Ciudades, pueblos, museos, rutas de senderismo o parques naturales cuentan con este recurso para mejorar la experiencia del público familiar y poner en valor su patrimonio a través del juego.

San Lorenzo de El Escorial, Burgos, León, Santillana del Mar, Potes, Zarautz, Lugo, Pamplona, Cáceres, Teruel, Sevilla, Écija, Huelva, Elche, Lorca, Huéscar, Mojácar, Huércal-Overa o Frigiliana son solo algunos de los destinos donde podemos encontrar este juego cuando hacemos turismo en familia.