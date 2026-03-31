El Miércoles Santo llega con el protagonismo del Paso Blanco

El municipio de Cuevas del Almanzora se encuentra ya en el ecuador de su Semana de Pasión, consolidada un año más como uno de los ... referentes culturales y religiosos más potentes de la provincia de Almería. Tras unos días de intensa actividad que arrancaron el pasado Viernes de Dolores, el fervor se traslada hoy a las calles con una de las citas más esperadas del calendario procesional.

Bajo un cielo que respeta la previsión de tiempo primaveral, vecinos y visitantes disfrutan de una atmósfera única donde el aroma a incienso y los sones de las bandas de música envuelven cada rincón. La identidad cuevana vuelve a brillar gracias al realismo de sus Pasos Vivientes y la imponente belleza de su imaginería.

Tras la emotiva jornada de ayer con la Hermandad de las Angustias y el traslado del Cristo de la Agonía por La Legión, hoy, 1 de abril, el protagonismo recae sobre la Real Cofradía de San Juan Evangelista. El «Paso Blanco» realizará su estación de penitencia portando a San Juan Evangelista, junto a Nuestra Señora de la Esperanza y el Santísimo Cristo de la Salud. El alcalde de la localidad, Antonio Fernández, ha destacado la importancia de la labor desinteresada que hay detrás de cada desfile, agradeciendo profundamente el papel de las hermandades y cofradías: «Mi agradecimiento a las hermandades que ponen todo su esfuerzo, trabajo e ilusión para que vivamos una Semana Santa cada año más grande y cargada de sentimientos», manifestó el primer edil al inicio de las celebraciones.

La programación encara ahora sus jornadas más multitudinarias. Tras el Miércoles Santo, el municipio se prepara para un Jueves Santo de doble intensidad con las salidas del Paso Morao por la tarde y el Paso Negro por la noche, culminando en la Gran Procesión del Viernes Santo, donde todas las cofradías se unirán en un desfile histórico.