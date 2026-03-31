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El Miércoles Santo llega con el protagonismo del Paso Blanco

Tras la emotiva jornada de ayer con la Hermandad de las Angustias y el traslado del Cristo de la Agonía por La Legión, hoy, 1 de abril, el protagonismo recae sobre la Real Cofradía de San Juan Evangelista

R. I.

Cuevas del Almanzora

Martes, 31 de marzo 2026, 22:49

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El municipio de Cuevas del Almanzora se encuentra ya en el ecuador de su Semana de Pasión, consolidada un año más como uno de los ... referentes culturales y religiosos más potentes de la provincia de Almería. Tras unos días de intensa actividad que arrancaron el pasado Viernes de Dolores, el fervor se traslada hoy a las calles con una de las citas más esperadas del calendario procesional.

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El Miércoles Santo llega con el protagonismo del Paso Blanco