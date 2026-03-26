Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Variante de Mojácar. J. A.

Mojácar culmina la variante costera, que se abre al tráfico este viernes

La nueva infraestructura de la A-1203, que ha contado con una inversión de más de cinco millones de euros, conectará el núcleo urbano con el litoral para descongestionar la primera línea de playa y reforzar la seguridad vial

Marcos Tárraga

Mojácar

Jueves, 26 de marzo 2026, 10:31

Comenta

El mapa de comunicaciones del Levante almeriense vive esta semana un hito fundamental para su movilidad y desarrollo turístico. El próximo viernes, 27 de marzo, ... entrará finalmente en servicio el segundo tramo de la variante costera de Mojácar, una infraestructura largamente esperada que promete transformar la experiencia de conducción en uno de los municipios más visitados de la provincia. Esta actuación, que se integra en la carretera A-1203, representa la culminación de un proyecto estratégico fruto de la estrecha colaboración administrativa entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar, unificando esfuerzos para resolver los históricos problemas de saturación circulatoria que afectaban a la franja litoral durante los periodos de máxima afluencia de visitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tumba a patadas a una mujer en plena calle en Castell de Ferro y agrede al Guardia Civil que fue a detenerlo
  2. 2 Un hombre hiere con un martillo a su yerno en Almuñécar y después se suicida
  3. 3 La promesa del representante de Manu Lama sobre su futuro
  4. 4 El metro cubre por primera vez el trayecto entre Armilla y Churriana
  5. 5

    La batalla de Alejandra en el Materno de Granada: un parto de alto riesgo que ya no es excepción
  6. 6

    El Colorado Rapids confirma el fichaje de Loïc Williams: la cifra del traspaso y sus palabras
  7. 7

    La nueva vida de La Zubia Plaza: un hotel, terraza para eventos y macrogimnasio a pie de calle
  8. 8 Nueva apertura en Neptuno: los gyros y smash burgers baratos que llegan a Granada desde Marbella
  9. 9 La ruta de William Levy en Granada: de una casa cueva a un conocido restaurante
  10. 10 La cadena granadina que abrirá un nuevo bar en Plaza Einstein este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mojácar culmina la variante costera, que se abre al tráfico este viernes

Mojácar culmina la variante costera, que se abre al tráfico este viernes