Mojácar culmina la variante costera, que se abre al tráfico este viernes

El mapa de comunicaciones del Levante almeriense vive esta semana un hito fundamental para su movilidad y desarrollo turístico. El próximo viernes, 27 de marzo, ... entrará finalmente en servicio el segundo tramo de la variante costera de Mojácar, una infraestructura largamente esperada que promete transformar la experiencia de conducción en uno de los municipios más visitados de la provincia. Esta actuación, que se integra en la carretera A-1203, representa la culminación de un proyecto estratégico fruto de la estrecha colaboración administrativa entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar, unificando esfuerzos para resolver los históricos problemas de saturación circulatoria que afectaban a la franja litoral durante los periodos de máxima afluencia de visitantes.

La puesta en marcha de esta segunda fase da continuidad al primer trazado de la variante, que permanecía operativo desde el año 2005, extendiendo ahora el recorrido desde la glorieta ubicada en la carretera provincial AL-5107 hasta alcanzar el paraje de Las Marinas. Con una longitud total de 1.936 metros de nuevo asfalto, la obra no solo supone un alivio para el tráfico de paso, sino que se ha diseñado como una arteria vertebradora del territorio. El proyecto ha contado con un presupuesto de adjudicación de 5.321.950,51 euros, una inversión que se refleja en una calzada moderna y segura, dotada de elementos de ingeniería pensados para gestionar de forma eficiente los flujos de vehículos que se desplazan entre el pintoresco núcleo urbano de Mojácar Pueblo y la extensa zona de servicios y residencias de la costa.

La funcionalidad de la nueva vía se apoya especialmente en la construcción de tres glorietas estratégicamente situadas a lo largo del recorrido. Las dos primeras cuentan con un generoso diámetro exterior de 53 metros y doble carril, dimensiones proyectadas para absorber grandes volúmenes de tráfico sin generar retenciones. La tercera de estas rotondas, que marca el final del trayecto, dispone de un diámetro de 40 metros y un solo carril, actuando como punto de distribución hacia los destinos finales de los conductores. Según ha destacado la delegada de Fomento, Dolores Martínez, estos nodos de comunicación son piezas clave para la ordenación del entorno, ya que permitirán un acceso mucho más ágil y seguro a las numerosas edificaciones diseminadas de la zona a través de caminos de servicio, facilitando la vida cotidiana de los residentes habituales.

Además de mejorar la conexión general, la variante tendrá un impacto directo y positivo en la accesibilidad de urbanizaciones emblemáticas del municipio, como La Parata y las áreas próximas a la Playa del Cantal, que tradicionalmente sufrían las consecuencias de un acceso limitado y congestionado. La delegada ha subrayado que la conexión con la carretera AL-5107 se verá notablemente reforzada mediante viales transversales, uno de los cuales ya se encuentra plenamente ejecutado. Esta malla de comunicaciones transversales permitirá que los conductores puedan alternar entre la variante y la carretera de la costa con total fluidez, lo que se traducirá de manera inmediata en una reducción drástica de la carga de tráfico en la vía que discurre en primera línea de playa.

En última instancia, el objetivo prioritario de la apertura de este viernes es garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad ambiental de la zona turística por excelencia. Al desviar el tráfico de media y larga distancia hacia la variante, la carretera de la costa dejará de ser una vía de paso obligado para convertirse en un espacio más amable para el peatón y el comercio local. Con la inauguración de este tramo de casi dos kilómetros, Mojácar no solo gana una carretera moderna, sino que se dota de una herramienta fundamental para gestionar su crecimiento futuro de forma sostenible, eliminando los cuellos de botella y asegurando que tanto los vecinos como los turistas puedan disfrutar de un entorno litoral más despejado y seguro a partir de este fin de semana.