Mojácar moderniza su principal acceso viario con un proyecto para asegurar el paisaje frente a las riadas

El Levante almeriense continúa reforzando la calidad, seguridad y estética de sus infraestructuras viarias de cara a la temporada de máxima afluencia estival. La Consejería ... de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía se encuentra ejecutando de forma decidida las obras de restauración paisajística, acondicionamiento y mejora de la seguridad vial en el estratégico enlace que conecta las carreteras A-370 y A-1203, dentro del término municipal de Mojácar. Para comprobar la marcha de los trabajos en el terreno, la delegada territorial del área en Almería, Dolores Martínez Utrera, ha realizado una visita técnica de inspección junto al alcalde de la localidad en funciones, Francisco García.

Los trabajos de ingeniería civil y paisajismo se están concentrando de forma específica en el nudo de comunicaciones situado en el punto kilométrico 7+850 de la carretera A-370 y el punto kilométrico 0+000 de la A-1203. En este espacio geográfico, las conexiones y giros a la izquierda se canalizan a través de una glorieta de geometría hipodrómica, mientras que el tronco principal y los carriles centrales de la autovía A-370 discurren a un nivel superior sobre una estructura de terraplén, soportando una notable densidad de tráfico diario.

La intervención de la administración autonómica responde a una necesidad técnica urgente surgida tras los sucesivos episodios de lluvias torrenciales y temporales que han azotado la comarca en los últimos tiempos. Estos fenómenos climatológicos extremos, sumados a los lógicos procesos de erosión natural del terreno arcilloso, habían provocado la aparición de profundas torrenteras, cárcavas y arrastres masivos de materiales en la superficie de los taludes. Esta situación no solo comprometía la estabilidad estructural del terraplén elevado, sino que generaba peligrosas acumulaciones de lodo, piedras y barro sobre la calzada inferior cada vez que se registraban precipitaciones, con el consiguiente riesgo para los conductores.

A este problema de seguridad vial se le unía un evidente déficit estético, ya que las grandes isletas interiores y los márgenes del enlace se encontraban completamente desprovistos de acondicionamiento, ofreciendo una imagen árida y descuidada que causaba un fuerte impacto visual negativo en uno de los escaparates y accesos más importantes a un municipio de la relevancia turística internacional de Mojácar. Con el objeto de revertir esta situación de manera definitiva, la Junta de Andalucía ha movilizado una partida presupuestaria que asciende exactamente a los 48.121,29 euros, unos trabajos que avanzan bajo la estricta dirección técnica del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento.

Durante el recorrido por el nudo de viales, la delegada Dolores Martínez Utrera ha desglosado las soluciones de ingeniería aplicadas, detallando que las obras contemplan en una primera fase el completo reperfilado mecánico de los taludes dañados. Para evitar que las futuras escorrentías vuelvan a socavar la tierra, se está procediendo a su estabilización definitiva mediante revestimientos mixtos de piedra natural y hormigón, rematándose la estructura con la ejecución de un robusto pie de escollera pesada que garantiza la cimentación y durabilidad de toda la infraestructura viaria.

De forma paralela a la seguridad estructural, el proyecto pone un acento especial en el cuidado del entorno y la integración con el medio ambiente a través de una ambiciosa restauración paisajística. Las brigadas de operarios están llevando a cabo la nivelación y aporte de tierras en las isletas centrales, procediendo a la colocación sistemática de una malla antihierbas de alta resistencia sobre la que se están extendiendo gravas decorativas de diferentes colores y granulometrías, dibujando diseños geométricos que rompen la monotonía del asfalto y habilitando espacios específicos preparados para futuras plantaciones de flora autóctona.

La intervención sobre el nudo de Mojácar se completa con una serie de actuaciones accesorias pero vitales para la fluidez del tráfico, tales como la reordenación geométrica de las isletas y la delimitación de las conexiones entre los distintos viales mediante la colocación de nuevos bordillos de hormigón. Asimismo, el plan incluye la mejora de la iluminación interior de los marcos para potenciar la visibilidad nocturna y una renovación integral de toda la señalización vertical y horizontal de la zona, modernizando sustancialmente la funcionalidad y la nitidez visual del acceso a la localidad costera.

La delegada territorial de Fomento ha aprovechado la visita para poner en valor la política de conservación que el Gobierno andaluz despliega en la red autonómica de carreteras de la provincia de Almería en este año 2026. Martínez Utrera ha subrayado que este tipo de inversiones, aunque de presupuesto contenido, poseen un retorno social incalculable al resolver problemas históricos de seguridad para los usuarios y actuar con un respeto escrupuloso hacia el paisaje local, dotando al municipio de Mojácar de unas vías públicas modernas, eficaces y plenamente integradas en la belleza natural de su entorno.