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Mojácar moderniza su principal acceso viario con un proyecto para asegurar el paisaje frente a las riadas

La Delegación de Fomento invierte más de 48.000 euros en estabilizar los taludes erosionados de la confluencia entre la A-370 y la A-1203 y en embellecer las isletas de entrada al municipio turístico

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Visita a las obras del enlace entre las carreteras en Mojácar.

Marcos Tárraga

Mojácar

El Levante almeriense continúa reforzando la calidad, seguridad y estética de sus infraestructuras viarias de cara a la temporada de máxima afluencia estival. La Consejería ... de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía se encuentra ejecutando de forma decidida las obras de restauración paisajística, acondicionamiento y mejora de la seguridad vial en el estratégico enlace que conecta las carreteras A-370 y A-1203, dentro del término municipal de Mojácar. Para comprobar la marcha de los trabajos en el terreno, la delegada territorial del área en Almería, Dolores Martínez Utrera, ha realizado una visita técnica de inspección junto al alcalde de la localidad en funciones, Francisco García.

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Mojácar moderniza su principal acceso viario con un proyecto para asegurar el paisaje frente a las riadas

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