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Mojácar impulsa el empleo juvenil con la contratación de ocho jóvenes del municipio. R. I.

Mojácar refuerza su plantilla con ocho jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil

El Ayuntamiento de la localidad integra a ocho jóvenes desempleados en la plantilla municipal a través del programa «ACTIVA-T Joven», garantizando seis meses de experiencia profesional directa y jornada completa

Marcos Tárraga

Mojácar

Miércoles, 25 de marzo 2026, 12:38

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El Ayuntamiento de Mojácar ha dado un paso estratégico en su política de bienestar social y promoción económica con la incorporación oficial de ocho jóvenes ... del municipio al mercado laboral. Esta iniciativa, enmarcada en el ambicioso programa «ACTIVA-T Joven», nace con el objetivo prioritario de combatir el desempleo juvenil y ofrecer una primera experiencia profesional sólida a quienes representan el motor de cambio de la localidad. La contratación de estos nuevos trabajadores no es un hecho aislado, sino que se desarrolla al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 193 el pasado 7 de octubre de 2025, lo que dota a esta actuación de un marco jurídico y administrativo de plena garantía tanto para el consistorio como para los beneficiarios.

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