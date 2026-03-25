Mojácar refuerza su plantilla con ocho jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil

El Ayuntamiento de Mojácar ha dado un paso estratégico en su política de bienestar social y promoción económica con la incorporación oficial de ocho jóvenes ... del municipio al mercado laboral. Esta iniciativa, enmarcada en el ambicioso programa «ACTIVA-T Joven», nace con el objetivo prioritario de combatir el desempleo juvenil y ofrecer una primera experiencia profesional sólida a quienes representan el motor de cambio de la localidad. La contratación de estos nuevos trabajadores no es un hecho aislado, sino que se desarrolla al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 193 el pasado 7 de octubre de 2025, lo que dota a esta actuación de un marco jurídico y administrativo de plena garantía tanto para el consistorio como para los beneficiarios.

El perfil de los seleccionados corresponde a ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, un segmento de la población que a menudo encuentra barreras de entrada en el mundo laboral debido a la falta de experiencia previa. Para acceder a este programa, los jóvenes debían figurar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo, además de formar parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Gracias a esta simbiosis institucional, los ocho beneficiarios disfrutarán de contratos de seis meses de duración a jornada completa, un formato que no solo les proporciona estabilidad económica a corto plazo, sino que permite una inmersión real en las dinámicas de trabajo de la administración pública, mejorando sustancialmente su empleabilidad de cara a futuros retos profesionales en el sector privado o institucional.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha querido personificar el compromiso de su equipo de gobierno con esta iniciativa, subrayando durante el acto de bienvenida la importancia vital de retener el talento dentro de los límites del municipio. Según ha manifestado el primer edil, este programa supone una oportunidad real y tangible para los jóvenes de Mojácar, reforzando el compromiso ineludible del Ayuntamiento con la creación de empleo de calidad y el desarrollo de un futuro próspero para la localidad. Para García Cerdá, invertir en la juventud es, en última instancia, invertir en la sostenibilidad del propio municipio, proporcionando herramientas que permitan a los vecinos más jóvenes construir su proyecto de vida sin necesidad de abandonar su entorno raíz.

Desde el Ayuntamiento de Mojácar se realiza una valoración extremadamente positiva de la puesta en marcha de este programa, entendiéndolo como un motor esencial para el desarrollo socioeconómico local. Más allá del beneficio individual para los contratados, la medida contribuye de manera decisiva a la fijación de la población joven, evitando el éxodo de perfiles formados hacia las grandes urbes y fortaleciendo el tejido social de la comarca. Con esta acción, el consistorio mojaquero reafirma su voluntad política de seguir implementando políticas activas de empleo que favorezcan la integración de los colectivos más vulnerables, consolidando a Mojácar como un referente en la gestión de oportunidades laborales y en la defensa de una administración pública cercana, eficiente y profundamente comprometida con el bienestar de sus ciudadanos.