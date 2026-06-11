Mojácar revive su historia con la fiesta de Moros y Cristianos

Mojácar afronta cuatro días de fiesta en las calles de la localidad con sus Moros y Cristianos, una de las citas más esperadas del calendario ... provincial que tendrán lugar del 11 al 14 de junio y que convertirán el municipio en un escenario donde historia, tradición y espectáculo se darán la mano.

Entre las principales novedades de esta edición, destacan la celebración de las I Jornadas de Historia y Arqueología de Mojácar y la instauración del Día de la Ciudad.

Serán cuatro jornadas en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de algunos de los actos más representativos de estas fiestas, como las tradicionales trabucadas, el espectacular paseo de caballos, exhibición de doma y torneo medieval y el gran desfile de Moros y Cristianos, que llenarán esta localidad del Levante almeriense de color, música y emoción.

Las fiestas, profundamente arraigadas en la identidad local, atraen cada año a miles de personas que encuentran en Mojácar «una celebración única, capaz de combinar el valor de la tradición con una cuidada puesta en escena en uno de los pueblos más bellos del Mediterráneo», han explicado desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El alcalde, Francisco García Cerdá, ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que «forman parte de nuestra esencia y muestran al mundo la riqueza cultural, histórica y humana de Mojácar».

La Asociación General de Moros y Cristianos Al-Mosaquer ha convocado el VI Concurso Nacional de Fotografía de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar 2026, una iniciativa que busca inmortalizar los mejores momentos de la celebración. El certamen, abierto a participantes de toda España, admitirá fotografías realizadas durante las fiestas desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre y repartirá premios de 200 euros en cada una de sus cuatro categorías: temática mora, temática cristiana, blanco y negro y tema libre. Las imágenes seleccionadas formarán parte de futuras exposiciones y actividades de promoción de la fiesta.

Con un amplio programa de actividades y un importante dispositivo organizativo y de seguridad, Mojácar se prepara para vivir cuatro jornadas inolvidables en las que la historia volverá a cobrar vida junto al mar.

Servicio de bus

Como complemento a los actos festivos, el Ayuntamiento de Mojácar reforzará el servicio de autobús urbano durante las jornadas de mayor afluencia y ampliará su horario hasta las 3.30 horas el jueves 11 de junio y hasta las seis durante las madrugadas del viernes 12 y sábado 13 al objeto de facilitar los desplazamientos entre Mojácar Pueblo y la zona de playa y fomentar, por tanto, «una movilidad más cómoda y segura para vecinos y visitantes. El domingo 14 se mantendrá el horario habitual, aunque se reforzará en las horas de mayor demanda.