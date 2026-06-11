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Mojácar revive su historia con la fiesta de Moros y Cristianos

Desfiles, pólvora, música y espectaculares recreaciones históricas llenarán las calles de la localidad del 11 al 14 de junio

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Desfile de Moros y Cristianos en una edición anterior.
Desfile de Moros y Cristianos en una edición anterior.

Marcos Tárraga

Almería

Mojácar afronta cuatro días de fiesta en las calles de la localidad con sus Moros y Cristianos, una de las citas más esperadas del calendario ... provincial que tendrán lugar del 11 al 14 de junio y que convertirán el municipio en un escenario donde historia, tradición y espectáculo se darán la mano.

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Mojácar revive su historia con la fiesta de Moros y Cristianos

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