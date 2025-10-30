Mojácar ultima los preparativos para el Día de Todos los Santos

Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento de Mojácar está llevando a cabo las labores de acondicionamiento y mejora del cementerio municipal con motivo ... de la próxima celebración de la solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre) y la conmemoración de los fieles difuntos (2 de noviembre).

Desde hace varias semanas, los operarios municipales trabajan en la pintura de bordillos, bancos y capillas, así como en la limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas y comunes para que el camposanto presente su mejor aspecto durante estos días de especial significado para las familias mojaqueras.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha destacado la importancia de estos trabajos y el compromiso del Consistorio con el cuidado de los espacios públicos: «El cementerio municipal es un lugar de gran valor emocional para todos los mojaqueros y mojaqueras». «Cada año ponemos especial empeño en que se encuentre en perfectas condiciones, no solo por respeto a quienes descansan allí, sino también por las familias que acuden con cariño y recogimiento en estas fechas. Este esfuerzo forma parte de nuestro compromiso con un municipio cuidado, limpio y cercano a su gente», ha subrayado el regidor.

El Ayuntamiento ha reforzado también los trabajos de jardinería, limpieza y revisión de accesos para garantizar un entorno cuidado, accesible y seguro, especialmente ante el aumento de visitantes que se espera durante el fin de semana.