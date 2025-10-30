Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mojácar ultima los preparativos para el Día de Todos los Santos

Los operarios municipales trabajan en la pintura de bordillos, bancos y capillas, así como en la limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas y comunes

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:46

Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento de Mojácar está llevando a cabo las labores de acondicionamiento y mejora del cementerio municipal con motivo ... de la próxima celebración de la solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre) y la conmemoración de los fieles difuntos (2 de noviembre).

