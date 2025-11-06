Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional

El municipio de Mojácar ha vuelto a asistir a la World Travel Market de Londres (WTM), una de las ferias turísticas más importantes del mundo, ... para consolidar su posición como destino referente en el mercado internacional y bucar nuevas oportunidades en el sector.

La concejala de Turismo, María Gracia Alarcón, y el edil de Comercio, Pascual Artero, han encabezado la representación institucional del Ayuntamiento de Mojácar, acompañados por un grupo de empresarios y hoteleros locales que han participado por primera vez en esta feria internacional gracias a la colaboración entre la Cámara de Comercio de Almería y el Consistorio de la localidad.

Esta participación conjunta ha supuesto una gran oportunidad para que los empresarios mojaqueros den a conocer sus negocios en el mercado internacional e inglés, tan relevante para el municipio, al tiempo que han podido mantener reuniones con touroperadores y agentes de viaje interesados en el destino.

La concejala de Turismo ha destacado que «para Mojácar, era fundamental que nuestros empresarios y hoteleros pudieran estar presentes en la WTM. Es una oportunidad única para mostrar los encantos de nuestro municipio, crear contactos comerciales y aprender de las estrategias de otros grandes destinos turísticos. Mojácar está comprometido con seguir creciendo en la misma dirección que las nuevas tendencias del turismo internacional».

Alarcón ha subrayado, además, que «hasta el mes de septiembre, Mojácar ha recibido más de 65.000 visitantes británicos, lo que demuestra la importancia de este mercado y la fidelidad de los turistas ingleses hacia nuestro destino. Por eso, seguir reforzando nuestra presencia en Londres es clave para el futuro del turismo mojaquero».

El edil de Comercio ha valorado, por su parte, que «la presencia de nuestros empresarios y hoteleros en esta feria es una muestra del compromiso conjunto del Ayuntamiento y del sector privado por impulsar la economía local. Mojácar no solo promociona su oferta turística, sino también el trabajo y la calidad de su tejido empresarial, que es el verdadero motor del desarrollo del municipio».

Durante los días de feria, la delegación mojaquera también ha mantenido encuentros institucionales con el consejero de Turismo, José Ángel Bernal; el diputado provincial Ángel Escobar y la diputada provincial María del Mar López al objeto de reforzar la colaboración entre administraciones para seguir posicionando a Mojácar como un destino estratégico dentro de la provincia y del mercado británico.

La participación en la WTM de Londres, han destacado desde el Ayuntamiento en una nota, «consolida» la apuesta municipal por «la promoción internacional, la colaboración público-privada y la proyección del municipio como destino de calidad, reafirmando su liderazgo turístico dentro del Levante almeriense».