Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en Cuevas del Almanzora la actuación de mejora y puesta en funcionamiento de la ... estación de tratamiento de agua potable (ETAP), una infraestructura que, según ha explicado, «ha pasado de potabilizar 20 hectómetros cúbicos de agua por hora» en 2022 «hasta los 1.150 actuales», lo que supone «57 veces más» de su capacidad previa, con posibilidad de «alcanzar los 1.400».

El jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado que la instalación beneficia a «los 150.000 vecinos y vecinas de 12 municipios de las comarcas del Almanzora y el Levante almeriense» y se encuentra «en pleno rendimiento, funcionando desde el pasado mes de julio».

La planta fue construida hace 33 años, pero ha permanecido más de una década sin servicio tras las lluvias torrenciales de 2012. La remodelación, con una inversión cercana a los nueve millones de euros, con una duración en torno a 18 meses, ha permitido recuperar la potabilizadora y ha contribuido a «mitigar los problemas de abastecimiento en la comarca, especialmente en Níjar debido a la incidencia en la desaladora de Carboneras».

El máximo representante autonómico ha subrayado que desde 2019 en la provincia de Almería se han ejecutado «unos 185 millones de euros y 41 actuaciones», de las que «diez, por importe de unos 40 millones de euros», han correspondido a la comarca del Almanzora.

Asimismo, ha avanzado que el anteproyecto del presupuesto del año 2026, «que llegará esta semana al Parlamento», prevé «hasta 800 millones de euros en materia de agua» y «unos 136 millones» para modernizar el regadío, con «67 millones de euros» destinados a la provincia.

El presidente andaluz ha defendido que «sin agua no hay agricultura, no hay turismo, no hay industria y ni siquiera hay tecnología» y ha pedido al Gobierno central y a la Unión Europea (UE) que se tomen «muy en serio» la situación hídrica de Andalucía y la importancia de provincias como Almería en la producción de alimentos.

En relación con la desaladora del Bajo Almanzora, dañada también en 2012 y aún sin estar operativa, Moreno ha solicitado al resto de administraciones «que se agilicen su reparación» y ha asegurado que su puesta en marcha «complementaría el mapa de capacidades» hídricas de la comarca y de la provincia.