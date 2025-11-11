Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuevas del Almanzora

Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad

En relación con la desaladora del Bajo Almanzora, dañada también en 2012 y aún sin estar operativa, ha solicitado al resto de administraciones «que se agilicen su reparación»

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:36

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en Cuevas del Almanzora la actuación de mejora y puesta en funcionamiento de la ... estación de tratamiento de agua potable (ETAP), una infraestructura que, según ha explicado, «ha pasado de potabilizar 20 hectómetros cúbicos de agua por hora» en 2022 «hasta los 1.150 actuales», lo que supone «57 veces más» de su capacidad previa, con posibilidad de «alcanzar los 1.400».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  4. 4 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad

Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad