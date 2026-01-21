Desde Movimiento Sumar Andalucía se advierte en un comunicado de que el modelo de ganadería industrial intensiva que representan las macrogranjas es incompatible con la ... protección del medio ambiente, la salud pública y el uso sostenible de los recursos, especialmente en una comarca afectada por la escasez de agua y la presión sobre los acuíferos.

La coportavoz de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha señalado que «no se puede seguir impulsando un modelo productivo que compromete la calidad de vida de los pueblos y degrada el territorio. Las macrogranjas generan impactos ambientales muy significativos y no aportan un desarrollo justo ni sostenible para las comunidades locales».

Asimismo, Gómez ha destacado la importancia de escuchar a la ciudadanía organizada y al movimiento ecologista: «Desde Movimiento Sumar Andalucía queremos reconocer y acompañar el trabajo riguroso que están realizando Ecologistas en Acción Almanzora-Levante y Mediterráneo, así como el compromiso de los vecinos y vecinas de Huércal-Overa en la defensa de su entorno y de su derecho a decidir sobre su futuro».

Movimiento Sumar Andalucía defiende la necesidad de apostar por un modelo agroalimentario sostenible, basado en la ganadería extensiva, el respeto a los límites ecológicos y la fijación de población en el medio rural, frente a proyectos que concentran impactos negativos y beneficios económicos en pocas manos.

Por todo ello, la organización insta a las administraciones competentes, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, ambas gobernadas por el Partido Popular, extremar la evaluación ambiental, garantizar la participación pública efectiva y priorizar políticas que protejan el agua, el territorio y la salud de las personas.

«Movimiento Sumar Andalucía continuará acompañando a la ciudadanía de Huércal-Overa y a las organizaciones ecologistas en la defensa de un modelo de desarrollo ecosocial justo para Andalucía», han concluido.