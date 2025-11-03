Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar

Un joven de 21 años ha sido trasladado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa en estado inconsciente

Mojácar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:08

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido tras la llegada este domingo de una patera con 25 varones adultos de origen magrebí a ... la playa Granatillas, en Mojácar, donde Cruz Roja ha atendido a los ocupantes, entre ellos 12 heridos, y ha trasladado al hospital a uno de ellos.

