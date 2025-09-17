El municipio de Huércal-Overa contará con un renovado acceso por la entrada sur desde la A-7

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en junta de gobierno la licitación de un proyecto que permitirá dotar a Huércal-Overa de un nuevo acceso sur con una glorieta «moderna y segura» en la intersección de la N-340A con la calle Júcar, así como otros equipamientos aledaños. Todo ello, con un presupuesto de 600.000 euros financiados por los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la institución supramunicipal.

Esta actuación, ha informado la entidad en una nota, transformará una «intersección conflictiva» en la entrada al municipio por la zona sur y reforzará, además, otras mejoras ya realizadas en la localidad, tales como el acceso por el puente de San Isidro o la glorieta de la plaza de la Infantería de Marina.

El diputado provincial de Fomento en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que «este proyecto es un claro ejemplo de la colaboración constante entre la Diputación y el Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

«La construcción de esta glorieta no solo resolverá los problemas de tráfico y seguridad que existían, sino que también reforzará la integración urbana de esta zona, dotándola de una infraestructura moderna y funcional», ha asegurado.

Rodríguez ha explicado que esta obra «tendrá un impacto positivo en el día a día de los huercalenses, ya que se reordenará el tráfico y se va a embellecer una de las principales entradas al municipio».

El alcalde, Domingo Fernández, ha subrayado por su parte que «el acceso sur a Huércal-Overa es una vía muy transitada que da acceso al propio pueblo, a los barrios del Calvario, la Era y al Castillo, la nueva rotonda mejorará significativamente reduciendo la velocidad del tráfico y aumentando la seguridad».

«Esta actuación supondrá una notable mejora en la movilidad y en la seguridad de los vecinos y los visitantes que a diario acuden a nuestro municipio. Seguimos trabajando para modernizar y adaptar nuestras infraestructuras fomentando la movilidad sostenible a la vez que garantizamos un municipio más seguro y accesible», ha añadido Fernández.

Desde el Ayuntamiento han agradecido el apoyo de la Diputación de Almería «para hacer realidad esta actuación con la que, además de la nueva rotonda con la que se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos, se ejecutará un nuevo acerado y acceso al camino del Castillo».

La actuación

El proyecto, con un plazo estimado de ejecución de cinco meses, incluye la construcción de una glorieta de un solo carril, la corrección del trazado de la carretera N-340a y la calle Camino del Júcar, además del refuerzo de los firmes en ambos tramos.

Para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal, se construirán nuevas aceras, un paso de peatones y una escalera de hormigón que conectará las viviendas de la zona con la nueva glorieta.

La obra también contempla la reubicación de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, así como de una cámara de video vigilancia, «para asegurar una infraestructura completamente renovada y eficiente».

Con esta actuación, la Diputación y el Ayuntamiento de Huércal-Overa «demuestran su compromiso por una gestión orientada a la seguridad, el desarrollo urbano y el bienestar de los ciudadanos», concluye la nota de la institución provincial.