El Museo Antonio Manuel Campoy recibirá 240.000 euros para su modernización tras un año récord de visitantes

El Museo Antonio Manuel Campoy (AMC), ubicado en el emblemático Castillo del Marqués de los Vélez en Cuevas del Almanzora, ha iniciado una etapa decisiva ... para su consolidación definitiva como uno de los grandes faros culturales del sureste español. Tras la reciente celebración de una Sesión Extraordinaria de su Consejo Plenario, el Organismo Autónomo Local «Fundación Antonio Manuel Campoy» ha ratificado un ambicioso plan estratégico que define el rumbo de la institución para el presente ejercicio de 2026. El punto más destacado de este acuerdo es la aprobación de una partida presupuestaria de 241.535,97 euros, una inversión de calado que permitirá acometer una reforma integral de sus instalaciones para adaptar el museo a las exigencias de conservación y seguridad del siglo XXI.

Este impulso económico, fundamental para blindar el legado del ilustre crítico de arte Antonio Manuel Campoy, ha sido posible gracias a una compleja ingeniería financiera que demuestra la buena salud institucional del organismo. El proyecto se financiará mediante una suma de esfuerzos que incluye fondos propios y remanentes de la propia Fundación, así como la aportación clave de la Diputación Provincial de Almería. La institución provincial ha materializado los atrasos del convenio de aportaciones comprometidas con el Museo, cumpliendo así con su responsabilidad como parte integrante de la Fundación que gestiona el centro. Gracias a estos recursos, el museo modernizará sus sistemas de iluminación y seguridad, además de crear nuevos espacios que optimizarán la exhibición de su prestigioso y voluminoso fondo artístico.

La luz verde a estas inversiones no es fruto del azar, sino el resultado directo de un año 2025 que ha sido calificado como un éxito cultural sin precedentes por la propia institución. Durante el pasado ejercicio, tanto el museo como el propio Castillo del Marqués de los Vélez experimentaron una dinamización constante que se tradujo en un crecimiento histórico en la afluencia de público. La memoria anual recientemente presentada revela una programación vibrante que ha tocado todas las disciplinas del saber y la creación. En el ámbito de la literatura y el pensamiento, el centro albergó diez presentaciones de libros y cinco conferencias centradas en la rica historia local de la comarca del Almanzora.

Las artes plásticas, corazón del museo, también vivieron un año de gran intensidad con la organización de siete exposiciones temporales de primer nivel, con obras de artistas de la talla de Ángel Zabala, Serafín Redondo y Miguel García Cano. A esto se sumó una intensa labor pedagógica y de divulgación del patrimonio, con la realización de 19 visitas guiadas que recorrieron los hitos históricos del municipio, talleres especializados de acuarela y diversas actividades infantiles diseñadas para acercar la fascinante cultura del Argar a los más pequeños. La música también tuvo un papel protagonista con la celebración de cuatro grandes eventos musicales y las ya tradicionales audiciones de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música «Miguel Caparrós Belmonte».

Con la aprobación de este presupuesto y la ejecución de las mejoras previstas, la Fundación Antonio Manuel Campoy no solo busca renovar la infraestructura física del edificio, sino reafirmar su compromiso con la protección del patrimonio y la excelencia cultural. El objetivo final es proyectar el museo como un epicentro cultural dinámico y moderno, capaz de atraer a nuevos perfiles de público y, sobre todo, de garantizar que el legado histórico y artístico de Cuevas del Almanzora se conserve en condiciones óptimas para el disfrute de las futuras generaciones. El centro se prepara así para seguir siendo el referente artístico indiscutible de la provincia de Almería, combinando su peso histórico con una gestión renovada y ambiciosa.