Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

El Museo Antonio Manuel Campoy recibirá 240.000 euros para su modernización tras un año récord de visitantes

El centro consolida su posición como referente artístico indiscutible en la provincia al aprobar un presupuesto estratégico destinado a renovar su seguridad, iluminación y espacios expositivos

Regala esta noticia
El Museo Antonio Manuel Campoy recibirá 240.000 euros para su modernización tras un año récord de visitantes

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

El Museo Antonio Manuel Campoy (AMC), ubicado en el emblemático Castillo del Marqués de los Vélez en Cuevas del Almanzora, ha iniciado una etapa decisiva ... para su consolidación definitiva como uno de los grandes faros culturales del sureste español. Tras la reciente celebración de una Sesión Extraordinaria de su Consejo Plenario, el Organismo Autónomo Local «Fundación Antonio Manuel Campoy» ha ratificado un ambicioso plan estratégico que define el rumbo de la institución para el presente ejercicio de 2026. El punto más destacado de este acuerdo es la aprobación de una partida presupuestaria de 241.535,97 euros, una inversión de calado que permitirá acometer una reforma integral de sus instalaciones para adaptar el museo a las exigencias de conservación y seguridad del siglo XXI.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Museo Antonio Manuel Campoy recibirá 240.000 euros para su modernización tras un año récord de visitantes

[]

El Museo Antonio Manuel Campoy recibirá 240.000 euros para su modernización tras un año récord de visitantes