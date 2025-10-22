El músico Juan Antonio Rodríguez Higueras, pregonero de las fiestas de San Diego

IDEAL Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha anunciado que el pregonero de las fiestas patronales de San Diego de este año será Juan Antonio Rodríguez Higueras, músico y docente del municipio.

Nacido en Cuevas del Almanzora en 1981, Juan Antonio inició su andadura musical a los 9 años en la Escuela de Educandos de la Agrupación Musical de Cuevas del Almanzora, a la que se incorporó como músico en 1994; una experiencia que forjó su pasión y le llevó a hacer de la música su profesión.

Sus estudios profesionales los cursó en el Conservatorio Profesional de Música 'Narciso Yepes' de Lorca, donde se especializó en bombardino, tuba y percusión y finalizó con las más altas calificaciones. Su trayectoria incluye la participación en la OJAL (Orquesta Joven de Almería) y la B. S. P (Banda Sinfónica Provincial de Almería), además de colaborar con formaciones como la OCAL (Orquesta Ciudad de Almería) y numerosas bandas de la provincia.

Desde 2005, desarrolla una importante labor pedagógica en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Cuevas del Almanzora, donde actualmente es jefe de estudios y profesor de varias especialidades. Desde enero de 2020, ha asumido también el cargo de director de la Agrupación Musical de Cuevas del Almanzora.

Al recibir la llamada del alcalde, Antonio Fernández Liria, para proponerle el nombramiento, Juan Antonio Rodríguez confesó haberse quedado «flipado» y totalmente sorprendido, ya que no se lo esperaba «para nada». No obstante, ha manifestado una inmensa ilusión por este honor, ya que se declara «rabote» (gentilicio popular de Cuevas del Almanzora) hasta la médula y ha expresado que ser pregonero de las fiestas patronales de su pueblo es un verdadero orgullo.

Por su parte, el primer edil ha considerado que «Juan Antonio es un enamorado de su pueblo y, allá donde va con su música, hace gala de ese amor. Todos le admiramos por su trabajo, su pasión por la música y su compromiso con Cuevas del Almanzora. Es la persona idónea para inaugurar nuestras fiestas».

El pregón de las fiestas de San Diego 2025 será el 12 de noviembre y dará inicio a las celebraciones en honor al patrón de la localidad, San Diego de Alcalá, desde el balcón del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución.