Níjar depura ya todas sus aguas tras agrupar los vertidos de once núcleos en la EDAR de El Cautivo Carmen Crespo valora la compleja ingeniería hidráulica utilizada para agrupar vertidos de Níjar

Marcos Tárraga Níjar Viernes, 1 de marzo 2024, 14:41

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo y el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, han inaugurado la agrupación de vertidos de El Cautivo construida para dar servicio a los vecinos de este término municipal almeriense. Para Carmen Crespo, se trata de «una obra muy complica de ingeniería hidráulica que resulta fundamental para los intereses de la provincia de Almería, en general, y de Níjar, en particular». Entre otras personas, también han asistido al acto el delegado territorial de Agricultura en la provincia, Antonio Mena Rubio.

En su intervención, la consejera ha explicado que el proyecto de depuración beneficia actualmente a alrededor de 24.000 almerienses que residen en el término municipal de Níjar pero, gracias a su diseño a futuro, las infraestructuras podrían dar servicio hasta al doble de población (más de 50.000 habitantes). Además, estas obras aportan la solución que necesitaban los polígonos industriales de Santa Olalla y Torre del Campo; inciden en la agricultura y el turismo, sectores básicos para el desarrollo de la economía de esta zona almeriense; y suponen un avance en la sostenibilidad del municipio nijareño y del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. «Tenemos que preservar un espacio protegido del que nos sentimos muy orgullosos», ha comentado Crespo al respecto, agradeciendo la diligencia en la ejecución de unas obras que «incorporan nuevas tecnologías» para obtener los mejores resultados.

Carmen Crespo ha destacado que, para poner en marcha estas infraestructuras, el Gobierno andaluz ha realizado una inversión cercana a los 12 millones de euros que permite cerrar el círculo de la depuración en once núcleos de población nijareños. Concretamente, se agrupan las aguas residuales de la villa de Níjar y las barriadas de Campohermoso, Santa Olalla, Hornillo, Torre del Campo, San Isidro, Los Nietos, El Viso, Pueblo Blanco, Atochares y Fernán Pérez. Además, entre otras actuaciones, el proyecto impulsado por la Consejería de Agua contempla también la adecuación de estaciones de tres bombeos menores en El Viso, Los Nietos y Fernán Pérez.

Las nuevas infraestructuras trasladan los vertidos de todos estos núcleos de población nijareños hasta una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), donde se impulsan hacia la depuradora de la aglomeración de El Cautivo, inaugurada en la pasada legislatura por esta Consejería, para su tratamiento definitivo.

En cuanto a nuevas actuaciones en la zona, la consejera ha anunciado que «en el segundo semestre de este año se va a iniciar la licitación de una nueva fase de conexión de la villa y Fernán Pérez a El Cautivo». A esta actuación se destinarán 1,3 millones de euros para, como ha apuntado Crespo, «seguir adelante con este trabajo que está realizando el Gobierno andaluz para que las obras hidráulicas de Almería y Andalucía gocen de buena salud».

Por su parte, el alcalde de Níjar ha afirmado que «hoy es un día importantísimo para nuestro municipio, porque se culmina una obra muy demandada y necesaria para el desarrollo de varios núcleos urbanos, como Campohermoso, San Isidro, Níjar, Atochares, Pueblo Blanco o Los Nietos, entre otros». «Pero es que, además, se van a beneficiar también los polígonos industriales de Santa Olalla y de Torredelcampo, algo fundamental para nuestro desarrollo industrial y, por tanto, también económico», ha añadido. José Francisco Garrido ha mostrado su «total agradecimiento a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía por la inversión millonaria que ha realizado para que la EBAR de El Cautivo sea una realidad». «Como suelo decir, desde el Ayuntamiento vamos a buscar siempre la colaboración y el trabajo conjunto con el resto de las administraciones públicas, porque es el mejor camino para garantizar el progreso y el bienestar de los nijareños», ha subrayado.

Inversión hídrica en Almería

Durante su discurso, Carmen Crespo ha apuntado que la política hídrica de la Junta para la provincia de Almería conlleva la movilización de unos 200 millones de euros para llegar al 85% del territorio de los municipios de esta provincia con obras relativas a depuración, aguas regeneradas y desaladas y abastecimiento en alta.

En el caso de la depuración, el esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico se plasma, por ejemplo, en obras que actualmente se encuentran en ejecución en la comarca del Levante almeriense. En concreto, se está actuando en los términos municipales de Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora, Mojácar, Partaloa, Benizalón, Alhama y Fondón.

Situación del sector agrario

Por otro lado, la consejera ha puesto también en valor que Andalucía en general, y la provincia de Almería en particular, es «ejemplo del buen uso del agua en la agricultura». «Pero eso no significa que se pueda seguir dando una vuelta de tuerca a la situación que están viviendo los agricultores, que lo están pasando mal en estos momentos por la falta de rentabilidad, la subida de los costes de producción, las leyes y la situación del comercio, que no les está beneficiando para conseguir el necesario equilibrio de una actividad de la que todos vivimos», ha afirmado.

Asimismo, la consejera de Agricultura ha insistido en que el sector agrario es «fundamental para los intereses de los propios europeos» y en que en Andalucía se lleva a cabo una actividad sostenible que apuesta por la calidad, el respeto al entorno y la eficiencia en el uso de los recursos De ahí, que la Junta de Andalucía esté dentro de su política hídrica esté apostando por la depuración y por el uso de las aguas regeneradas que vienen a dar un mayor sello de sostenibilidad al sector.

De otra parte, Carmen Crespo, no ha dudado en calificar como «un nuevo revés» para el sector agrícola la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, ya que viene a «establecer mayores exigencias medioambientales en un momento en el que todos los agricultores europeos están demandando más flexibilidad y un equilibrio que busque la rentabilidad agraria». Se trata por tanto de «una ley dañina» para un sector que «en Andalucía es ejemplo de sostenibilidad ya que contamos con el 29% de la superficie ecológica y más de un 80% en agricultura integrada».